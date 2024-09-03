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開學湯水｜開學後小朋友特別易病　中醫推介3款湯水增強免疫力打好底子【附食譜】

兒童健康

撰文： 沈佩珊

發布時間： 40 分鐘前

最後更新： 40 分鐘前

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開學後小朋友特別易病，中醫推介3款湯水，增強免疫力打好底子。

【開學/開學湯水/湯水茶療/免疫力/抵抗力】暑假結束，莘莘學子都收拾心情上學，不過開學後往往是小朋友感染疾病的高峰時期，家長不妨幫子女打好免疫力底子，減少生病次數。註冊中醫馬琦傑推介一款食療湯水調理脾胃，增強免疫力；如果已出現輕微病徵或睡不好，亦可以飲用兩款茶療舒緩。

開學｜開學季小心4大傳染病爆發　醫生拆解感染病菌高危時刻【附4招增強抵抗力】

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小朋友在暑假盡情放電，開學後要重新適應作息時間和學習模式，加上與同學緊密接觸，如果有一個學生病，其他小朋友也容易跟住感染。馬醫師建議，家長可為小朋友打好底子，不過由於小朋友脾胃功能未成熟，進補不能操之過急。

點擊下圖看預防上呼吸道疾病食物：

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開學湯水｜太子參瘦肉湯

太子參瘦肉湯可助調理脾胃，增進食慾。（iStock圖片）

功效：調理脾胃，增進食慾，適合沒有任何感冒病徵的小朋友，既可鎮靜情緒，亦可提升免疫力。

飲用次數：每周1-2次

材料：太子參3錢、甘草1錢、陳皮1片、 瘦肉4両

做法：將所有食材洗淨，放入湯煲內加入約2公升水煲約45分鐘

註：以上劑量為3-6歲小朋友適用

開學湯水｜桑葉雙菊茶

桑葉雙菊茶可舒緩傷風、感冒病徵。（中醫爸B馬琦傑facebook圖片）

功效：舒緩鼻涕或痰黃稠等傷風、感冒病徵

材料：桑葉、杭菊15g 、洋金菊15g、甘草2片、連翹20g、水2000ml 

做法：將所有材料放煲20分鐘即可

註：以上劑量為3-6歲小朋友適用

開學湯水｜沉香茶

功效：加強安眠、定驚效果

材料：沉香葉 3g

做法：用約90度水沖泡沉香葉，1歲以上可飮用。

註：以上劑量為1歲小朋友以上適用

點擊下圖看腸病毒症狀+預防方法：

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馬醫師亦提醒，小朋友如出現病徵，就要注意戒口，如煎炸油膩、甜食生冷等食物。家長亦要為子女適當加減衣服，睡覺時注意小朋友有沒有「踼被」，最重要是多休息，必要時請假在家，若症狀加重就要立即求醫。

除了要作息定時外，9點前睡覺也很重要。晚上是養陰、造血時間，兒童若錯過最佳睡眠時間，或會導致陰虛煩躁，容易口乾及便秘。

手足口病｜日韓齊爆腸病毒感染人數創10年新高　8歲女童遊日中招四肢出紅疹【附症狀+預防方法】

點擊下圖看舒緩手足口病湯水：

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RSV合胞病毒9月感染高峰期

早前，港大醫學院內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅表示，本港正處於RSV流行季節，預料7月至9月左右將達到感染高峰期，呼籲高危人士接種RSV疫苗。合胞病毒暫無特效藥可醫，有兒科醫生曾警告，嬰幼兒感染後嚴重有機會猝死，故家長務必多加留意。

大部分RSV的感染症狀也與傷風感冒的症狀相似，很多人也會對其不以為意。今年流感季節大機會出現雙高峰，流感及RSV高峰期重疊，有機會雙重感染，後果會更嚴重，呼籲60歲或以上長者、長期病患者、免疫系統不全人士和幼兒等高危群組RSV疫苗。

延伸閱讀：RSV病毒｜孔繁毅料合胞病毒感染7至9月達高峰　RSV無藥醫嚴重可猝死現7症狀即求醫

點擊下圖看RSV症狀、傳播途徑、預防方法，以及與流感的區別：

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文章內容獲「中醫爸B - 馬琦傑醫師」授權轉載。

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兒童健康 食譜 食療湯水 感冒 腸病毒 手足口病 傳染病

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