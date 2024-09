環球小姐2024丨16強佳麗首度齊見傳媒　港姐冠軍雷莊𠒇解釋再選美原因

香港區「環球小姐」(Miss Universe)2024選美大賽將於9月26日舉行,16強候選佳麗在今日(9月2日)首度一起見傳媒。

當中16強候選佳麗名單如下:陳澄倩(Jasmine)、周煒蕎(Yan Kiu)、曹靖宜(Shannon)、蔡頌思(Jocelyn)、許美玉(Serena)、許詠詩(Joyce)、劉致君(Jacqueline)、羅堃尉(Karen)、劉葉(Vera)、樂翊榆(Analise)、雷莊𠒇(Juliette)、魏嘉華(Kianna)、彭美詩(Mecedes)、姚祖恩(Joanne)、徐蒨寧(Marie)、林司檸(Caroline)。

環球小姐2024丨公布港區16強佳麗名單 港姐冠軍雷莊𠒇硬撼口罩小姐亞軍徐蒨寧【多圖】

環球小姐2024丨雷莊𠒇再選美

當中最矚目佳麗,自然是現年30歲的2017年香港小姐冠軍雷莊𠒇。她在自我介紹時,親講再參加選美的原因,她表示:

大家好,我係 Juliette。今年 30 歲,身高 174cm ,我喺加拿大出世,但喺香港住過超過 10 年,我媽咪爹哋都係香港人,讀書嗰時去咗一間國際學校,所以我係一個 trilingual,識講法文英文同埋廣東話,我平時鍾意打排球同埋 workout,同埋好鍾意煮嘢食。

我而家係一個演員同埋一位模特兒,而喺 2017 年我就贏咗香港小姐冠軍同埋最上鏡小姐。

今次參加環球小姐係希望可以代表香港所有女士同埋喺環球舞台表演。呢個係我嘅夢想,所以希望得到大家嘅支持。Let’s show the world how beautiful, strong and international Hong Kong women are! Thank you