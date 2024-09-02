明星扮靚丨梁洛施分享保養心得　Isabella：女性黃金時期已不再被年齡框住

▲ 梁洛施為醫美旗艦店任開幕典禮嘉賓。

梁洛施（Isabella）在今日（9月2日）現身銅鑼灣為某醫美旗艦店任開幕典禮嘉賓。一向較少有為產品代言的Isabella表示，今次答允任全新代言，原來因為她是真實用家，表示一直有用相關美容療程，並識做地稱：「非常之好用。」

另外，現年36歲Isabella認為盡量早睡早起，作息定時是她多年的保養心得。

被問到如何追求更好的自己？回答：「今時今日女性的黃金時期已經不再被年齡框住，每位女性在不同的年齡層都散發著不同的魅力；我會不斷充實自己，學到老，令自己做得更好。」

▲ 梁洛施容光煥發。