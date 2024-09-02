明星扮靚丨梁洛施分享保養心得 Isabella：女性黃金時期已不再被年齡框住 娛樂 撰文： TOPick柴犬出動 發布時間： 2 小時前 分享： 分享： 熱門 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy ▲ 梁洛施為醫美旗艦店任開幕典禮嘉賓。 梁洛施（Isabella）在今日（9月2日）現身銅鑼灣為某醫美旗艦店任開幕典禮嘉賓。一向較少有為產品代言的Isabella表示，今次答允任全新代言，原來因為她是真實用家，表示一直有用相關美容療程，並識做地稱：「非常之好用。」另外，現年36歲Isabella認為盡量早睡早起，作息定時是她多年的保養心得。被問到如何追求更好的自己？回答：「今時今日女性的黃金時期已經不再被年齡框住，每位女性在不同的年齡層都散發著不同的魅力；我會不斷充實自己，學到老，令自己做得更好。」 ▲ 梁洛施容光煥發。 相關文章 英國邊忽好丨唐詩詠透過學佛逆轉愛情觀 珍惜跟家人相處：以往沒時間細味生活 18:47 2024/04/01 英國邊忽好丨唐詩詠透過學佛逆轉愛情觀 珍惜跟家人相處：以往沒時間細味生活 【第一爐香】梁洛施久休復出凍齡如少女 三孩之母為家庭再添新成員 11:18 2021/11/18 【第一爐香】梁洛施久休復出凍齡如少女 三孩之母為家庭再添新成員 鲁豫有约丨梁洛施首談跟李澤楷關係 親揭分手原因：他太受女人歡迎 12:44 2024/01/18 鲁豫有约丨梁洛施首談跟李澤楷關係 親揭分手原因：他太受女人歡迎 你可能感興趣 英國邊忽好丨唐詩詠透過學佛逆轉愛情觀 珍惜跟家人相處：以往沒時間細味生活 18:47 2024/04/01 英國邊忽好丨唐詩詠透過學佛逆轉愛情觀 珍惜跟家人相處：以往沒時間細味生活 【第一爐香】梁洛施久休復出凍齡如少女 三孩之母為家庭再添新成員 11:18 2021/11/18 【第一爐香】梁洛施久休復出凍齡如少女 三孩之母為家庭再添新成員 鲁豫有约丨梁洛施首談跟李澤楷關係 親揭分手原因：他太受女人歡迎 12:44 2024/01/18 鲁豫有约丨梁洛施首談跟李澤楷關係 親揭分手原因：他太受女人歡迎 梁洛施 美容 KOL 網絡熱話