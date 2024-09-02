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開學日︱聖公會李兆強小學舉辦「新開始！Get Set Goal! 」 校長鼓勵設目標：持之以恆才會成功

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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9月2日是莘莘學子開學的大日子，聖公會李兆強小學的學生昂首踏進校園，滿懷盼望地在「心心木片」及「小葉木片」寫上本年度的個人目標，然後投進代表學校的木製小屋及小樹苗內，立志努力前進，實踐目標。

在開學日，聖公會李兆強小學和大多數學校一樣沒有正式授課，而是在校園電視台廣播，由校長親自勉勵同學，又由主任講解新學年的須知。今年的開學卻有別以往，學校除了為同學拍攝「Cute 版」班相外，亦舉行了名為「新開始！Get Set Goal! 」活動。學校準備了幾百個心形及葉形的小木塊，讓同學訂立今年度希望達成的目標，並寫在「心心木片」及「小葉木片」上。

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同學目標要每日認識一個新朋友

眼看不少同學的目標都與學習成績有關，例如:「考第一名」、「默書 100 分」等，劉強校長和老師們則鼓勵大家跳出框框，看看學科以外的世界，於是大家便重新思考。奧運熱潮帶動下，有同學想在這一年學好劍擊，亦有同學揚言要「每日認識一個新朋友」，屈指一算即是一年要認識 365 個朋友，劉校長笑言全校有八百多位同學，相信會有足夠的朋友給他認識！

「我的行動承諾」，不是說說而已一個接一個，全校同學逐一將目標投進象徵學校的小屋及小樹苗內，以示立志。

這間小屋及這棵小樹苗以木製成，營造家的温暖氛圍，上面標示著學校的年度主題「弘志立德頌主恩，勤學自信力求進」。為了鼓勵同學持之以恆，實踐目標，劉校長為全校同學準備了小禮物，以鞏固學生為到達成「我的行動承諾」而努力。不只學生，全校教職員也參與其中，立下目標，師生一心共同努力。

校長: 持之以恆才會成功

問到剛剛到任的劉校長有何目標，他表示希望能盡快與兆強的一眾師生熟絡起來，和大家一同享受愉快及温情滿滿的校園生活。學校將會安排多元化的全方位活動，以豐富學生的學習經歷，提升他們對學習的好奇心及興趣。劉校長亦希望為校園增添關愛元素，例如：從本年度開始，學校將定期為學生舉辦生日會，送贈學生獨特的生日襟章，亦可讓壽星們穿著便服回校慶祝，接受大家的祝福。劉校長笑言：

每個人的出生都是特別的，我們未必能記著所有人的生日，但學生穿著便服回校，掛上襟章，大家便一目了然，並為他的誕生及成長感到欣慰。

活動亦會推廣至教職員層面，學校會為教職員定期舉辦心靈加油站，輕鬆一下，互相打打氣，生日的教職員更可於生日月內揀選一天提早一小時下班。劉校長直言：「一小時不算多，但希望藉此讓老師感受到校方的重視和關愛。」

滿載著全校教職員及學生希望的小屋及小樹苗，被放置在學校禮堂位置，學生每天上學時看著它，就像祝福大家在新的學期，有美好的新開始。如《聖經》所言：「忘記背後，努力面前，向著標竿直跑。（腓立比書 3：13-14）」On your mark, get set, Go !

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