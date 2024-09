開學日︱聖公會李兆強小學舉辦「新開始！Get Set Goal! 」 校長鼓勵設目標：持之以恆才會成功

9月2日是莘莘學子開學的大日子,聖公會李兆強小學的學生昂首踏進校園,滿懷盼望地在「心心木片」及「小葉木片」寫上本年度的個人目標,然後投進代表學校的木製小屋及小樹苗內,立志努力前進,實踐目標。

在開學日,聖公會李兆強小學和大多數學校一樣沒有正式授課,而是在校園電視台廣播,由校長親自勉勵同學,又由主任講解新學年的須知。今年的開學卻有別以往,學校除了為同學拍攝「Cute 版」班相外,亦舉行了名為「新開始!Get Set Goal! 」活動。學校準備了幾百個心形及葉形的小木塊,讓同學訂立今年度希望達成的目標,並寫在「心心木片」及「小葉木片」上。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

同學目標要每日認識一個新朋友

眼看不少同學的目標都與學習成績有關,例如:「考第一名」、「默書 100 分」等,劉強校長和老師們則鼓勵大家跳出框框,看看學科以外的世界,於是大家便重新思考。奧運熱潮帶動下,有同學想在這一年學好劍擊,亦有同學揚言要「每日認識一個新朋友」,屈指一算即是一年要認識 365 個朋友,劉校長笑言全校有八百多位同學,相信會有足夠的朋友給他認識!

「我的行動承諾」,不是說說而已一個接一個,全校同學逐一將目標投進象徵學校的小屋及小樹苗內,以示立志。

這間小屋及這棵小樹苗以木製成,營造家的温暖氛圍,上面標示著學校的年度主題「弘志立德頌主恩,勤學自信力求進」。為了鼓勵同學持之以恆,實踐目標,劉校長為全校同學準備了小禮物,以鞏固學生為到達成「我的行動承諾」而努力。不只學生,全校教職員也參與其中,立下目標,師生一心共同努力。

校長: 持之以恆才會成功

問到剛剛到任的劉校長有何目標,他表示希望能盡快與兆強的一眾師生熟絡起來,和大家一同享受愉快及温情滿滿的校園生活。學校將會安排多元化的全方位活動,以豐富學生的學習經歷,提升他們對學習的好奇心及興趣。劉校長亦希望為校園增添關愛元素,例如:從本年度開始,學校將定期為學生舉辦生日會,送贈學生獨特的生日襟章,亦可讓壽星們穿著便服回校慶祝,接受大家的祝福。劉校長笑言:

每個人的出生都是特別的,我們未必能記著所有人的生日,但學生穿著便服回校,掛上襟章,大家便一目了然,並為他的誕生及成長感到欣慰。

活動亦會推廣至教職員層面,學校會為教職員定期舉辦心靈加油站,輕鬆一下,互相打打氣,生日的教職員更可於生日月內揀選一天提早一小時下班。劉校長直言:「一小時不算多,但希望藉此讓老師感受到校方的重視和關愛。」

滿載著全校教職員及學生希望的小屋及小樹苗,被放置在學校禮堂位置,學生每天上學時看著它,就像祝福大家在新的學期,有美好的新開始。如《聖經》所言:「忘記背後,努力面前,向著標竿直跑。(腓立比書 3:13-14)」On your mark, get set, Go !

下載HKET App,追蹤TOPick WhatsApp頻道,睇全方位資訊:

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】