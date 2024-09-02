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問卷調查｜近5成受訪者認為大部分運動員資助額不足夠　自由黨倡逐步提高資助起步點

政治

發布時間： 1 小時前

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自由黨在8月15日至8月26日以電話問卷形式訪問香港居民，以了解他們對本港體育發展和奧運轉播權的取態，問卷收到了1047份有效回覆。(自由黨fb圖片)

體院精英訓練資助中，最低級別「成年隊」7,130元，「精英丙」級別運動員，薪酬也只有11,520元。自由黨一項問卷調查發現，有約5成受訪者認為，大部分體院全職運動員的每月資助額不足夠和非常不足夠，自由黨建議，政府應提高對本港全職運動員的資助，把每月資助額起步點逐步提高，讓運動員在收入有更好的保障下，能心無旁騖地專注訓練和比賽；應該增加保薦運動員到八大院校進修的名額。

自由黨於8月15日至8月26日以電話問卷形式訪問香港居民，以了解他們對本港體育發展和奧運轉播權的取態，問卷收到了1047份有效回覆。

調查發現，有49.1%受訪者表示，大部分體院全職運動員的每月資助額不足夠和非常不足夠，比認為足夠和非常足夠的受訪者多約 15.2%。逾5成半受訪者表示，投放在體育發展的預算應該增加和大幅增加，只有少於7%受訪者認為應減少和大幅減少。

調查顯示，逾7成受訪者認為，政府應繼續購買下屆奧運賽事轉播權，讓市民可以免費收看奧運賽事，而只有僅僅 8.5%受訪者認爲不應該續購買下屆奧運賽事轉播權。有近 3 成半受訪者表示若政府不購買下屆奧運賽事轉播權，只願意付出 150 元以内，有逾5成受訪者（539 位/51.5%）表示不願意付費收看奧運賽事。自由黨認為，政府應繼續購買下屆奧運賽事轉播權，讓市民可以免費收看奧運賽事。

自由黨副主席、立法會議員李鎮強表示，政府應該增加保薦運動員到八大院校進修的名額，讓運動能做好自己在退役後的人生規劃；亦可聘請運動員到不同中小學演講，分享作為運動員的寶貴經驗，讓學生學習如何面對挫折及失敗，傳遞正能量，以生命影響生命。

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