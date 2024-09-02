開學日︱獅子會何德心小學開學日跳繩躍動  校長：願學生「敢創敢夢」迎新學年

▲ 新上任的黃校長與同學合照。

今天是莘莘學子的開學日，正值2024奧運完滿閉幕，獅子會何德心小學洋溢着活力，以「全校跳繩儀式」共同迎接新學年的蒞臨，場面非常熱鬧，氣氛熾熱。除了一眾師生參與是次活動，學校邀請到國際獅子總會中國港澳303區沈顏總監作主禮嘉賓，與獅子會教育基金各董事、蔡小平校監、校董及各獅子會屬會的獅兄獅姐一同到場支持，齊齊與師生跳繩躍動，為新學年注入新力量，共同為同學加油打氣！

新學年伊始，獅小迎來了新校長黃偉立先生。黃校長過去推動的創新教育理念，包括森林課程及巴士圖書館等，讓他在教育界贏得了良好的口碑。來到新學校後，他以「敢創敢夢」為主題，鼓勵學生勇於創新、追尋自己的夢想，並為實現目標不懈努力。他期望透過今天的跳繩迎新活動，能夠培養學生敢於創新的勇氣，以及學習追夢過程中的堅持與奮鬥精神。

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在這個新學年，黃校長希望學生們能大膽設定目標，勇於創新，並嘗試新的事物。無論是面對學業上的挑戰，還是發掘興趣愛好，同學不妨勇敢地走出舒適圈，探索未知的領域。就像跳繩一樣，唯有勇於跳出第一步，才能體會到跳躍的快樂和成功的喜悅。

在跳繩的過程中，難免會摔倒，但這並不可怕。重要的是能夠勇敢地站起來，繼續嘗試。同學在新學年難免亦同樣面臨許多挑戰與困難，但只要我們保持堅持和奮鬥的精神，勇敢面對，最終一定能實現自己的夢想。讓我們在跳繩中學會堅持，從每一次挑戰中累積成長的力量！

黃校長強調，這次跳繩活動不僅是一次體育的盛會，更是一個全校師生共同努力、攜手前進的象徵，在新學年中繼續探索、創新，勇敢追尋夢想的旅程。他希望同學們能夠以「敢創敢夢」，激發內心的熱情，點燃追夢的動力，充滿幹勁地迎接新學期。

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