小學概覽｜新學年64間官津校共減68班小一　學界料「高才」子女令縮班潮稍緩

▲ 新學年其中66間官津小學合共縮減70班小一。（資料圖片）

本港學齡人口下跌，本報根據最新出版的《小學概覽》統計，顯示小學縮班潮仍然持續。

2024/25新學年全港64間官津小學共縮減68班小一，比去年稍為放緩，但仍有12校小一班數「2變1」；連同部分學校逆市加班，全港官津校「淨減」26班小一。有小學校長認為內地「高才」子女入學令本港縮班殺校潮稍為放緩，但學界仍不能鬆懈。

《小學概覽2024》今日（2日）出版，本報對比全港官立及資助小學去年小一實際開班數，以及新學年核准班級數目，全港有64間官津小學共縮減68班小一，較去年73校縮減83班小一放緩。

其中元朗區情況最嚴重，有10間小學各減1班小一，其次沙田區減9班，北區則減8班；4間小學更急削2班小一，分佈於沙田、北區及港島東區。

除了獲教育局「派0班」的葵青仁濟醫院趙曾學韞小學，以及數間學校因逐步停辦或遷校而於今年不獲批派小一生，另有12間小學瀕臨殺校邊緣，小一班數「2變1」，但同時有9校小一班數逆市回升「1變2」，令本學年仍有45間官津校僅獲派1班小一，包括重新獲教育局批班的聖嘉祿學校、中華基督教會長洲堂錦江小學，以及由辦學團體決定即將停辦的孔教學院大成小學。

扣除獲准加班的部分官津校，以及大埔新成立開2班小一的五旬節聖潔會永光小學，全港官津校「淨減」26班小一；連同私校小一班數上升，全港小學淨減23班小一，比去年整體淨減的88班放緩。

新界校長會主席朱偉林認為，面對適齡學生人口下降，內地「高才」子女來港也「不夠全港學校開咁多一年班」，且部分內地人選擇搬到九龍或港島，令新界部分小學縮班。

資助小學校長會副主席陳淑儀則指，小一「淨減」班數少於去年，相信因「高才」子女令縮班問題放緩，但新生源只集中於小學中高年級，形容縮班殺校危機仍未解除，學界不可鬆懈。

另外，朱偉林所屬的北區上水鳳溪第一小學小一班數「4變3」，他強調小一收表量足夠開4班，但在自行收生階段收足2班後，受到當局近年規定跨境學童「專網」內的小學，在統一派位階段每班只准收1名跨境生，估計因大部分首選該校的跨境生被「抽走」到專網其他學校，導致該校縮班。他亦接獲部分內地家長反映無法入讀心儀學校，呼籲當局取消專網安排，批評是不合時宜。

教育局局長蔡若蓮指，學童人口下降情況逐步在小學出現，局方會密切留意；至於今年中學情況非常穩定，初步未見有中學要減班。

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