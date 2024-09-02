小學概覽｜新學年66間官津校共減70班小一　學界料「高才」子女令縮班潮稍緩

▲ 新學年其中66間官津小學合共縮減70班小一。（資料圖片）

本港學齡人口持續下跌，小學縮班潮仍然持續。本報根據最新出版的《小學概覽》統計，2024/25新學年全港66間官津小學共縮減70班小一，比去年稍為放緩，但仍有12校小一班數「2變1」；若連同部分學校逆市加班，全港官津校「淨減」27班小一。有小學校長認為內地「高才」子女入學令本港縮班殺校潮稍為放緩，但學界仍不能鬆懈。

家校會今日（2日）出版《小學概覽2024》，顯示全港小學新學年核准班級數目，本報對比2023/24學年小一開班數目，新學年全港有66間官津小學共縮減70班小一，較去年73校縮減83班小一放緩

。

全港以元朗情況最嚴重，有10校縮減，沙田及葵青亦各減9班，北區則縮減8班小一；有4間小學更急削2班小一，則分佈於沙田、北區及港島東區。

除了獲「派0班」的葵青仁濟醫院趙曾學韞小學，以及數間學校因逐步停辦或遷校而於今年不獲批派小一生，另有12間官津校瀕臨「殺校」邊緣，小一班數「2變1」，同時有10校小一班數逆市回升「1變2」，令本學年仍有45間官津校僅獲派1班小一，其中包括重新獲教育局批班的聖嘉祿學校、中華基督教會長洲堂錦江小學，以及由辦學團體決定即將停辦的孔教學院大成小學。

扣除獲准加班的其他官津學校，以及大埔新成立獲批開2班小一的五旬節聖潔會永光小學，全港官津校「淨減」27班小一；連同私校小一班數按年上升，全港小學淨減24班小一，比去年淨減的88班放緩。

新界校長會主席朱偉林認為，內地「高才」子女來港「不夠全港學校開咁多一年班」，且部分內地人選擇搬到九龍或港島，故令新界部分小學縮班。

資助小學校長會副主席陳淑儀指，今年小一「淨減」班數少於去年，相信在人口結構性下跌的情況下，因「高才」子女令縮班問題放緩，但新生源只集中於中高年級，形容縮班殺校危機仍未解除，學界不可鬆懈。

另外，朱偉林所屬的北區上水鳳溪第一小學小一班數由「4變3」，他強調該校小一收表量足夠開4班，但受到教育局近年增加規定，跨境學童「專網」內的小學每班只能收1名跨境生，「變成有仔報你唔畀收」，導致學校縮班，他亦接獲部分內地家長反映有關限制阻礙報讀心儀學校，他呼籲當局取消不合時宜的專網安排，「不應該因為家長居於內地而被標籤」。

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