國泰航空｜國泰A350客機引擎零件故障為全球首例　東京、大阪及曼谷多班航班取消【附取消列表】

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國泰航空表示，今天淩晨前往蘇黎世的CX383航班折返香港，經檢查該A350航機後，發現引擎零部件故障。國泰稱一直遵守引擎製造商所有維修規定，並執行嚴謹的維修程序，以確保機隊運作安全；又指是次A350航機引擎零部件故障為全球首例。

國泰指，已立即通報飛機和引擎製造商，及相關監管機構。為安全起見，亦即時檢查旗下所有48架A350航機，徹查程序現正在進行並將於今日內完成，至今已發現若干相同的引擎零部件需要更換，現正全力於海外採購並運送到本港，以協助維修工作。



由於部份航機需停飛數天維修，因此航班亦需作出調動。為盡量減輕對顧客的影響，國泰表示會盡早發出航班更改通知，亦會主動提供其他航班選擇。目前，已取消今明兩日24對來回航班，並已通知所有受影響顧客，以及提供其他航班選擇。至於其餘的航班調動，將於明天盡早發布最新消息。顧客請瀏覽cathaypacific.com以獲取最新航班資訊。



國泰工程部董事彭傑夫表示：「國泰所有決定都以顧客及員工的安全為首要考慮。我們現正徹底檢查每架A350航機，通過檢測的航機將會復飛，而其餘的航機將即時展開維修。與此同時，我們已知會香港民航處、飛機和引擎製造商，並跟進後續事宜。我們謹就事件帶來的不便向顧客衷心致歉，並感謝他們的體諒。」

機管局網頁顯示，明天(3日)多班國泰航班已經取消，涉及東京、大阪、新加坡、台北及曼谷等目的地。

9月3日涉及的航班前往地點： 東京/成田 CX 524 新加坡 CX 659 台北 CX 464 新加坡 CX 691 曼谷 CX 705 大阪/關西 CX596 東京/成田 CX 526 新加坡 CX 759 曼谷 CX 717 曼谷 CX 755 新加坡 CX 739 新加坡 CX 735 東京/成田 CX500 大阪/關西 CX 502 新加坡 CX 711 新加坡 CX715

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