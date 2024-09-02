高官外訪｜陳茂波晤澳洲政商界和創科界代表　介紹香港最新發展情況

▲ 財政司司長陳茂波今日在澳洲墨爾本出席由香港駐悉尼經濟貿易辦事處主辦的商務午餐會。（政府新聞網圖片）

財政司司長陳茂波展開澳洲墨爾本訪問行程，陳茂波今日（墨爾本時間九月二日）中午出席了由香港駐悉尼經濟貿易辦事處舉辦的午餐會，向超過100名當地政商界和創科界代表發表主題演講，介紹香港的最新發展情況，以及香港能為澳洲商界和企業創造的機遇。

陳茂波特別提到，香港堅定踐行「一國兩制」，一方面享有進入內地尤其粵港澳大灣區市場之便，另一方面，有繼續實行普通法、與國際規則順勢接軌、是連結大灣區、中國內地以至北亞市場的最佳門戶。他指出，大灣區有約8 700萬人口，按購買力計算的人均生產總值接近40,000美元，對澳洲企業而言是龐大的市場。

陳茂波上午先與澳大利亞中國工商業委員會全國行政總裁Tom Parker、委員會維多利亞省主席Rhys Roberts等會面，雙方就澳洲和香港兩地的經濟情況和商務合作交流意見，包括探討在人工智能、綠色能源、金融科技、樂齡經濟等多個範疇加強合作，並促進澳洲商界充分利用香港打入粵港澳大灣區市場等。

下午，陳茂波再與多家從事生物科技及醫藥行業的澳洲企業代表會面。這些企業均對在香港設立研發或生產據點，以至是進行藥物的臨床測試表達興趣。陳茂波與他們詳細介紹了香港在發展生物科技產業的政策和優勢，並就在香港設點的事宜深入交流。

陳茂波明日（墨爾本時間九月三日）會繼續在墨爾本的行程，包括出席《澳洲金融評論報》與亞洲協會澳洲中心舉辦的亞洲峰會，並發表主題演講。

責任編輯：戴朗希

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