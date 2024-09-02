高官外訪｜陳茂波晤澳洲政商界和創科界代表 介紹香港最新發展情況
撰文： 戴朗希
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
財政司司長陳茂波展開澳洲墨爾本訪問行程，陳茂波今日（墨爾本時間九月二日）中午出席了由香港駐悉尼經濟貿易辦事處舉辦的午餐會，向超過100名當地政商界和創科界代表發表主題演講，介紹香港的最新發展情況，以及香港能為澳洲商界和企業創造的機遇。
陳茂波特別提到，香港堅定踐行「一國兩制」，一方面享有進入內地尤其粵港澳大灣區市場之便，另一方面，有繼續實行普通法、與國際規則順勢接軌、是連結大灣區、中國內地以至北亞市場的最佳門戶。他指出，大灣區有約8 700萬人口，按購買力計算的人均生產總值接近40,000美元，對澳洲企業而言是龐大的市場。
陳茂波上午先與澳大利亞中國工商業委員會全國行政總裁Tom Parker、委員會維多利亞省主席Rhys Roberts等會面，雙方就澳洲和香港兩地的經濟情況和商務合作交流意見，包括探討在人工智能、綠色能源、金融科技、樂齡經濟等多個範疇加強合作，並促進澳洲商界充分利用香港打入粵港澳大灣區市場等。
下午，陳茂波再與多家從事生物科技及醫藥行業的澳洲企業代表會面。這些企業均對在香港設立研發或生產據點，以至是進行藥物的臨床測試表達興趣。陳茂波與他們詳細介紹了香港在發展生物科技產業的政策和優勢，並就在香港設點的事宜深入交流。
陳茂波明日（墨爾本時間九月三日）會繼續在墨爾本的行程，包括出席《澳洲金融評論報》與亞洲協會澳洲中心舉辦的亞洲峰會，並發表主題演講。
責任編輯：戴朗希
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