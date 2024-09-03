開學日｜明道小學重視學生心靈需要　師生傾足70分鐘再開學

▲ 換了新校服的「LOVE露芙」及「FAITH飛兒」毛公仔，在校門歡迎學生。（學校提供）

【校園直擊/開學日/港澳信義會明道小學/情緒輔導/新校服】開學了！不少學生對重返校園都引頸以待，港澳信義會明道小學的學生亦然。新學年學校除安排老師、學生互送心意卡，更提出「先處理心情，再處理事情」的口號，讓全體學生回校後，大家先「圍爐」傾一傾，特設長達70分鐘的互動，讓學生盡訴暑假或開學的心中情，團結各人的心，再參與開學禮及處理班務。

最新影片推介：

悠長的暑假轉眼結束，莘莘學子都收拾心情開學。位於調景嶺的港澳信義會明道小學，昨日為學生製造驚喜，特意安排兩位「大人物」迎接學生。校長范婉君表示，大人物由老師親身上陣，穿上換了新校服的「LOVE露芙」及「FAITH飛兒」毛公仔，在校門歡迎學生，「暑假過後，希望引起學生對學校的興趣，提升他們歸屬感」。

▼ 點擊圖片放大 +4 ▲ 「LOVE露芙」及「FAITH飛兒」人扮毛公仔，在開學禮上表演劍擊。（學校提供） ▲ 「LOVE露芙」及「FAITH飛兒」人扮毛公仔，在開學禮上表演劍擊。（學校提供） +3

先處理心情再處理事情

對於首日重返校園，不少學生表示興奮，亦有小一新生面對新環境，心情難免緊張，校方了解家長擔心子女適應情況，及學生本身的陌生感，特別讓新生家長送子女進入課室，待他們安頓後才離開。范校長認為，小一新生雖要安全感，因此開學前已安排六年級的大哥哥大姐姐，為每位學弟學妹寫上心意卡，令他們在未來的一年感到關愛和支持。

范校長帶領明道走進第4個年頭，有感不少學校在開學日均忙於處理班務，讓老師學生從長假期後，一下子增添無形壓力，「我們可先處理心情，再處理事情」。各班的班主任昨日在所有學生回到課室後，特設「JUST傾一傾」70分鐘互動環節，「全班同學圍圈坐，大家閒話家常般的分享暑假、開學等的感受，再參與開學禮及處理班務，讓學生有團結、連結的感覺，藉以提升他們的投入感」。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

校服「換」然一新轉Polo恤

明道小學於新學年有不少大革新，當中最令學生「輕鬆」就是換上了新校服，男女生均摒棄筆直挺身的恤衫和連身校裙，改為有領藍色短袖Polo恤，下身配以卡其色短褲或裙褲，新運動服則是圓領白橙色短袖上衣及黑色運動短褲，不論是穿著校服或運動服，一律改穿白波鞋上學。校方希望，新校服能為學生帶來自在感覺，學習時發揮最佳狀態。

范校長透露，本月將為幼稚園學生、家長及本校學生，舉行多場體驗小學生生活、升小諮詢會、中秋綵燈會等活動，部分活動名額已爆滿，其餘活動仍開放報名，詳情如下：

1.「邊食邊傾」

內容：以聚會「邊食邊傾」形式與家長分享明道小學的辦學理念、課程特色、參觀校園等。

日期及時間：

（第一場）2024年9月6日（星期五）晚上6:30-8:00

（第二場）2024年9月16日（星期一）上午10:30-下午12:00

對象︰幼稚園K2-K3家長

名額︰每場30人

地點︰港澳信義會明道小學（將軍澳彩明苑彩明街7號）

報名︰按此

2.「親子綵燈迎中秋」

內容：為幼稚園家長和小朋友設十多個不同攤位及手工藝製作等。

日期：2024年9月13日（星期五）

時間：（第一場）下午5:00-6:30、（第二場）下午6:30-8:00

地點︰港澳信義會明道小學（將軍澳彩明苑彩明街7號）

名額︰每場100對家庭

報名︰按此

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】