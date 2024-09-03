東張西望何伯丨新何太開直播為被嘲騙子平反 「扮」哽咽說：450個億我都唔稀罕
撰文： TOPick柴犬出動
發布時間： 44 分鐘前
最後更新： 30 分鐘前
【何伯/新何太/東張西望】因亮相TVB節目《東張西望》而揚名何伯與「新何太」，近月keep住開直播。日前（9月1日）開直播期間，新何太為自己被嘲驕子平反！
新何太：害到我哋一無所有
事緣有粉絲留言指何伯好慘，何太即稱夫婦二人現時只是勉強撐住，其後更「扮」哽咽說：「口中成日話我係騙子，我到底其實騙咗乜呢？」
其後何太激動說：「唔好話嗰度450萬，就算450個億我都唔稀罕，要我遭受咁大嘅痛苦，要承受你哋班無人性嘅傷害、侮辱、對我進行人生攻擊，去到現場鬧我、嚇我。」
期間更爆粗說：「佢哋呢班X街呢，專登話我係騙子，好似為民除害咁樣，事實上係想害死我哋，害到我哋一無所有，搞亂呢個社會。」
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新何太瞬間變臉
及至昨日（9月2日）新何太跟何伯於餐廳開直播，黑超look十足明星般。期間在吃燒賣時大呻唔好食：「唔，啲燒賣好差啊！」
隨後有人致電餐廳投訴，未幾一位女部長對新何太問道：「唔好意思，阻你一陣，你係咪係直播度話我哋啲嘢難食啊？」
新何太的態度斧180度轉變：「冇啊！又有人屈我哋。」惟女部長堅稱有人投訴，新何太即說：「冇啊，搞事㗎咋！」
突然直播片中一把女聲說道：「全部打嚟我公司話何太係直播度話我公司啲嘢好難食。」何太繼續講大話：「冇啊，冇啲咁嘅事！明明話好食㗎。」
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