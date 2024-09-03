元朗情侶燒炭｜男死者患腦癌從事電影道具開工不足 留遺書向業主道歉：對不起讓單位變凶宅
撰文： 羅嘉欣
發布時間： 39 分鐘前
最後更新： 27 分鐘前
【元朗／燒炭／自殺／情侶／腦癌/電影道具/開工不足/財困／凶宅／遺書／元朗舊墟】悲劇！元朗一對情侶上周五（30日），因經濟困難於酒街村屋寓所燒炭自殺身亡，業主發現租客失聯後上門拍門揭發慘劇。現場遺下遺書交代原由，並就自殺令單位變成凶宅向業主致歉，死者家屬到富山公眾殮房辦理認屍手續。
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據悉，死者分別為60歲姓李男子及其姓何的50歲同居女友，兩人居於元朗舊墟酒街21號一間村屋。物業管理人於上周五(30日)下午1時許，上門拍門尋人時發現村屋大門緊鎖，但卻無人回應，擔心屋內發生事故，故而報警求助。
消防到場後破門而入，發現死者倒臥於屋內，懷疑兩人燒炭自殺、當場證實不治。警方於現場檢獲遺書，證實2人為情侶關係，案件目前交由元朗警區重案組第一隊接手調查，案件列作「屍體發現」跟進。
元朗情侶燒炭｜年初開始頻頻欠租 事發前幾日單位飄臭味
物業管理人於透露指，兩名死者於事發村屋居住20餘年，月租約6,000元，自年初開始經常欠租，但見兩人租用單位多年，加上了解裝修行業市況，因此沒有逼得太緊，容許他們有錢時逐少補交租金，數日前最後一次聯絡時，正在商議延遲交租事宜。
事發前幾日，他前往上層單位收租時，住客已表示地下單位傳出類似死老鼠味，初時未有為意，事發當日再接獲投訴，上門尋人時驚見單位信箱堆積信件、拍門及打電話皆無回應，覺得情況有異報警求助，始揭發事件。
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元朗情侶燒炭｜租屋處頓變凶宅 現場留遺書向業主致歉
消息指，男死者與女朋友相愛逾20年，一直未有簽紙結婚。現場留下的遺書稱無力繳交租金，而且因自殺令單位變成凶宅向業主致歉。
男死者兄長及胞弟接受媒體訪問時表示，男死者生前從事電影道具及裝修工作，惟兩年前罹患上腦癌、經常開工不足，需要靠朋友幫忙接散工及借錢維持生計，事發前已許久未有聯絡，如今突聞悲劇，亦坦言有家庭負擔，處理死者身後事或面臨少許困難。
同場加映：腦癌6大症狀
台灣神經外科醫生魏國珍曾在當地健康節目《健康2.0》指出，腦腫瘤的症狀與其位置、大小和特性相關，不同位置的腦腫瘤所引發的症狀不盡相同，而大多和腦腫瘤壓迫和破壞局部腦區域所引發的神經功能障礙有關，主要分為6種症狀：
同場加映：9大輕生警號
對於本港自殺事件近期有上升趨勢，香港大學社會工作及社會行政學系副教授黃蔚澄博士（Paul）分享指，社會不同階層的人皆有自身情緒的觸發點。他指，學童多以家庭、學業壓力為主；成年人多因為工作壓力；而長者多因為身體健康問題，如受長期疾病或身體疼痛問題困擾。如長期找不到情緒的出口，或會導致心理或精神疾病，如抑鬱症、精神分裂症等。
黃博士續指，每人都會有負面情緒，故自我覺察和排解很重要，身邊人的觀察亦是關鍵。他強調，細心留意生活細節，可及時阻止輕生行為；若情況未有改善，建議尋求專業協助。
以下綜合9大警號，可洞察自殺先兆：
同場加映：放下手機 促進心靈交流
遇上家人朋友有負面情緒，旁人該如何及時拯救？黃博士指，最重要的是聆聽和給予陪伴，讓他們覺得「有人關心、有人在意自己」。作為聆聽者，切勿過於主觀定奪事實或作出批評，交談期間亦一定要放下手機。他建議與當時人傾談時謹記5大要點：
1. 放下手機，以表示尊重
2. 在安靜的地方深入傾談
3. 多聆聽，少說話
4. 注意肢體語言，如忌「翹手」、坐姿靠背後仰
5. 適當給予回應及意見，切勿過分認同
防止自殺求助熱線：
「情緒通」熱線：18111
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
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