上位花旦丨蔣家旻月底嫁高層男友升呢做人妻？　Angel開腔回應「婚訊」有玄機

▲ 蔣家旻（Angel）月底嫁高層男友？

繼朱敏瀚、陳曉華傳年底於東南亞拉埋天窗後，朱敏瀚前度女友蔣家旻（Angel）就「搶閘」，被傳將於本月底嫁高層男友！

蔣家旻不再地下情認與圈外男友拍拖逾1年 蜜遊日本過情人節放閃

蔣家旻高層男友曝光

在今年2月25日，Angel在個人社交平台上載日本旅遊照片自揭拍拖，後來受訪透露當時已「地下情」逾1年，對方是圈外人，彼此相識逾8年，之後才發展成情侶。

在今年4月，「2Line黨」的Angel、朱千雪、岑杏賢為湯洛雯慶生，Angel就帶同男朋友高永基一同出席，大方「放閃」。

Angel的男友大有來頭，曾在台灣任TVB製作中心主管，去年返港於HOY TV任製作經理，也需在台灣打理其他生意。

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蔣家旻回應「婚訊」有玄機

有指Angel的親友已在數月前收到邀請，將於月底見證參Angel與未婚夫於亞洲區行禮！

有媒體向Angel問及「婚訊」一事時，她指自己將出發布拉格拍外景，並表示：「暫時未有任何嘢公布，有消息會係社交平台通知大家。」

她後來再提到一句「總之有消息就一定會公布」，似乎可以期望好消息了！

▲ 蔣家旻回應「婚訊」。（IG圖片）

蔣家旻憑「反骨琪」奪女配

現年34歲的Angel在2006年名參加TVB演藝新晉推廣計劃「TVbeople」，並最終成功入選獲TVB演藝合約，之後她也加入第22期TVB電視藝員訓練班。

在2011年於劇集《天與地》演佘詩曼少年版「葉梓恩」而較為觀眾留此，在2012年在處境劇《愛·回家》演馬子妮成功入屋，可是同時也因為形象太深入民心，之後一段時間揮不掉鄰家女孩形象。

到2020年終於憑《反黑路人甲》水姐一角，成功擺脫乖乖女形象，同時該年獲得萬千星輝「飛躍進步女藝員」獎。

此外，在2020年、2021年分別憑《反黑路人甲》、《換命真相》提名萬千星輝「最佳女配角」獎，可惜都空手而回，直至2022年，終憑《美麗戰場》「反骨琪」鍾家琪奪「最佳女配角」獎。

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