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巴黎殘奧︱陳浩源巴黎殘奧輪椅羽球奪銀　22歲因車禍截肢母親妻子的愛成推動力

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 7 分鐘前

最後更新： 剛剛

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陳浩源不敵日本球手梶原大暉，取得一面銀牌。（中國香港殘疾人奧委會提供）

【巴黎殘奧/銀牌/陳浩源/殘奧/母愛】巴黎殘奧羽毛球男單WH2級金牌戰，今日（3日）凌晨時份上映，港隊代表陳浩源（Daniel）直落兩局10:21不敵日本球手梶原大暉，取得一面銀牌。完成今屆巴黎殘奧後陳浩源會退役，他感觸說，賽前腰部痛楚導致不能轉身，經過物理治療師紓緩、針灸及食藥才能作賽。不過對於取得銀牌仍然感到開心，並多謝母親和太太到場支持。

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今場首、二號種子的對決。頭號種子梶原大暉在第一局開局打出7:0，二號種子陳浩源經調整後一度追至6:11，但休息後又被對手連取多分，最終先輸10:21。第二局初段雙方一度打成5:5，但陳浩源之後被梶原大暉拉開比數，中後段無以為繼，最終再輸10:21，為港隊取得銀牌。

世界排名第二的陳浩源賽後表示，梶原大暉是目前最好的選手，賽前希望與對手拉近距離，但對方準備充足，自己反而受裁判判決及環境影響，未能發揮百分百水平，但仍對取得銀牌感到開心。

陳浩源（左）在男子WH2級單打項目奪得銀牌。（中國香港殘疾人奧委會提供相片）

巴黎殘奧︱陳浩源摘銀畫上完美句號

現年39歲的陳浩源又感觸說：「賽前腰部痛楚導致不能轉身，經過物理治療師紓緩、針灸及食藥才能作賽。」完成今屆巴黎殘奧後，陳浩源將會退役，他感嘆體力及傷患影響已經大不如前：

自己很想好像20多歲年輕選手無痛打比賽，但近年都做不到，認為能夠打到這個階段已經做得好好，希望之後好好休息康復，並感謝母親和太太到場支持。

陳浩源為港隊取得銀牌，為自己的運動生涯畫上完美句號，加上他為今屆殘奧擔任持旗手，坦言是人生中最珍貴及最興奮的事，更感懷身世而喊足幾晚，本來大好人生的他，因為22歲一場車禍需截肢，靠住太太及母愛令他重新站起來，走上殘奧舞台！

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巴黎殘奧︱陳浩源人生要感謝兩位女士

陳浩源曾接受TOPick的訪問，當時他坦言，在我人生旅途上重新站起來的過程，有2位女士是最緊要，第1位是我的媽咪，第2個是我的太太。

陳浩源是輪椅羽壇一哥，22歲時到深圳工作，坐上朋友駕駛的汽車，途中遇車禍，需將左腿截肢，在深切治療部和病房住了10個月。曾經意氣風發、身高六尺的年輕人，從此與輪椅形影不離，一開始根本難以接受，

我甚至不敢照鏡，不敢承認鏡中浮腫、傷痕斑斑、身體有缺陷的人就是自己。

當時的他在人生的低谷，更向剛剛拍拖3個月的女友講分手，惟女友在他身邊不離不棄，

其實她有足夠的理由合理地變回普通朋友去扶持我，結果她相信我這位後生仔可以站回起來。

太太的愛都是陳浩源的動力。（IG圖片）

巴黎殘奧︱太太扶持依賴輪椅到使用義肢走路

當時仍是女友的太太說：「大家都不知道前路如何、未來會行到那裡，但我承諾會一直陪你，直到你重新站起來。」不是口裡說說，住院期間她一直陪他聊天、做物理治療，見證他由依賴輪椅到使用義肢自如走路，結果他不止站起來，兩人更一起走入教堂。

陳浩源激媽媽養大了他兩次！（IG圖片）

巴黎殘奧︱陳浩源讚媽媽是「神奇媽媽」

而母愛也是陳浩源重新站起來的原因，陳浩源形容媽媽「養大我兩次」。第一次養他至成年，發生意外之後養了他第二次。她指這只是盡本份，他則認為是超額完成，兩次。他一直形容自己有位「神奇媽媽」，因為媽媽在他「甚麼都不是」、一無所有的時候便一直守護和照顧他；他留院十個月，媽媽擔起家庭經濟支柱，既要奔波工作，每日還堅持到醫院送餐，鼓勵他重新振作。

當時在醫院過著意志消沉的日子，直至從一名探病的朋友口中得悉輪椅羽毛球運動，前路才開始見到光明。由於他本身對羽毛球有濃厚興趣，加上發現在一場公平比賽中，與相等的對手較量，可以找到自己的價值，便饒有興趣的躍躍欲試。

兩個女人的愛，成就了這個輪椅羽壇一哥，陳浩源完成今屆巴黎殘奧賽事後將會退役，之後繼續在體育及殘疾人士界別發展。

陳浩源：有了這幅相，真的完成我的運動員生涯。（IG圖片）

現年39歲的陳浩源說，趕到為港隊做持旗手而夢想成真。

我希望人生的相簿，加入我持旗入場，今次不是入運動場，是入香榭麗舍大道、更加浪漫，有了這幅相，真的完成我的運動員生涯。

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