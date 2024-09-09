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婆媳關係丨老爺奶奶40歲「退休」靠兒子新抱養　為$1200家用補貼阻孫仔讀幼稚園

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 58 分鐘前

最後更新： 55 分鐘前

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台女網友稱，家中公婆一直只懂做「伸手黨」，甚至為了保住照顧年幼孫兒的補貼費，欲阻止孫兒上幼稚園，令媳婦大感無奈。(iStock圖片)

婆媳問題很多時都是不少家庭衝突的導火線，但對一名台灣女網民而言，老爺奶奶更是她一家七口的問題來源。她直言，老爺奶奶自40多歲就沒工作，整天只想靠兒子和媳婦養，甚至為了保住照顧年幼孫兒的補貼費，欲阻止孫兒上幼稚園，令媳婦大感無奈。

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一名台灣女網友在社交平台Facebook的社群「靠北婚姻2.0」發文，稱老爺奶奶早在40歲就不工作耍廢，到了現在快60歲才怨年輕時沒賺錢、存款，導致現在「零存款、零房子」兼負債累累，但最令女網友不滿的是，他們既沒反省一味「只想享受不想付出」，一天到晚跟有工作的兒子及媳婦做「伸手黨」，甚至以長輩身份情緒勒索逼她做事。

女網民表示，自己與丈夫育有3名孩子，大的兩個小孩已升中學及小五，由於她與丈夫須上班工作，每月補貼婆婆5,000台幣（約1,213港元，下同）幫忙照顧，待孩子長大後，婆婆還是錢照拿，但就只用在老爺奶奶私人開銷上，從不分擔家裡開支如買日用品、三餐費用。

直到4年前，女網民懷有第三胎，問奶奶能否幫忙照顧時，好讓自己能繼續上班賺錢，對方竟回一句「我也要生活」，直到再加多5,000元才肯答應幫忙。後來，第三胎終可入讀幼稚園，婆婆竟因怕少了5,000元補貼費，而阻止孫兒上學，讓她感到十分氣憤，更無奈的是，丈夫不但不支持，竟罵她「給錢不就好了，我們的生活還是過的去啊，為何要把家鬧到不愉快。」，女網民直言「心裡其實充滿怨恨、無助、受傷」。

同場加映：惡奶奶面相

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面對一家七口的開支、沉重家務、甚至老爺奶奶的冷言冷語，有些時間女網民因加班未能及時回家，奶奶寧願3個孫捱餓，也不願煮飯或出錢買外賣，更大罵「妳有妳的工作要做！我也有我的工作要做」、「加什麼班！都幾點了，肚子不會餓嗎？」

女網友氣難消的表示，婆婆這幾年的態度她會永遠記在心裡，最令她激心的是，有一次女網友網購奶粉，因送貨員提前送到，家裡只有奶奶，竟連300台幣（約73港元）運費也不願幫忙先拿取，並傳語音短訊予媳婦「我沒錢取貨，是隔壁阿婆幫妳付了300元，妳下班回家要給人家錢」，令她難以置信奶奶丟臉的行為。

帖文一出後，不少網民予以同情，「每天跟這種奶奶生活在一起我會崩潰，我無法忍受這種壓力，我會寧可自己搬出去辛苦一點，我也不要看奶奶那種討厭的樣子。」、「心累過於身體累，秀秀」。亦有網民直言「自己買屋搬出去住，小孩看是自己帶還是請保姆，反正都能上學了，如果想省錢，或是沒能力自己獨立，其實住在老爺奶奶家，就是容易很多狀況」、「沒錢還敢生這麼多，只能說勇敢」、「結婚前沒有先認識對方的家庭環境嗎？」

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