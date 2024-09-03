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東張西望丨港鐵站跌倒阿伯強調自己非碰瓷黨　張小姐向對方反索償3萬元

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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《東張西望》港鐵阿伯跌倒事件成各執一詞的「羅生門」。

TVB節目《東張西望》在上周播出的其中一單個案講張女士在去年10月，女事主與老公在青衣站乘電梯去月台時，看見有人追車發生碰撞，其中一個老伯跌倒其暈倒，張女士因為懂急救，所以馬上幫該名伯伯，可是豈料最後卻被對方「告番轉頭」指為施害者。

之後救護員到場，伯伯醒來後指是張女士從後把他推跌，之後說要報警。由於閉路電視拍不到事發經過，那個位置是一個盲點，變了「羅生門」事件。隨即過了兩個月後，張女士收到小額錢債審裁處的信，原來伯伯說她襲擊致他受傷，要求申索5萬元。

由於法庭要雙方提供更多證據，故會押後判決，上完庭後，伯伯再告知女事主有看醫生和物理治療，並叫對方賠3000元給他。節目播出後，很多人為張女士不值，更有網民認為阿伯是「碰瓷黨」。

東張西望丨港鐵伯伯被撞事件有新發展　阿伯堅持指控：對方唔係好人

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東張西望丨指張小姐唔係好人

不過伯伯更主動聯絡節目組，在昨日（9月2日）的《東張西望》內接受電話訪問，伯伯控訴稱：「佢依家咁樣行出嚟《東張西望》攻擊我，話我誣告，唔係好人囉，可以講係壞人囉。」

伯伯講述事件發生的經過，質疑稱：「對方講過啦，喺扶手梯嗰度呢，佢老公喺前面，我喺中間，佢自己喺後面，呢啲嘢係節目中佢講嘅。咁點解佢哋唔係兩個一齊喺前面呢，或者兩個一齊喺後面呢？」

然後他指：「因為喺扶手電梯嗰度呢，佢老公爬我頭，轉頭就講粗口鬧我啦，話我阻住佢啦。」阿伯憶述聽到有人罵他，回頭看沒看見有其他人，只見張小姐站在身後，也看不見張小姐口中的一對情侶。

阿伯反指張小姐「唔係好人」。

東張西望丨阿伯否認「碰瓷」

伯伯堅決否認是「碰瓷黨」，並表示自己平衡力一直很好，自覺事件不是意外，是因為張小姐被推才失去平衡，他更質疑張小姐早已知事發現場是CCTV的盲點。

至於為何向張小姐索償5萬元，他表示：「可以係高估，可以係低估，我係聽人哋講受傷就Claim 10萬，咁我就一半5萬咁啦。」至於為何和解索賠3000元又是以何依據，阿伯稱是醫療費：「實報實銷，準備出庭嘅時候提交嘅。」

同時伯伯指張小姐有向他反索償：「對方用三張工作壓力導致精神緊張嘅醫生紙反申索3萬元。裁判官要求佢提交精神科醫生嘅報告，結果對方冇提交報告，申請終止一切嘅反申索。」

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東張西望丨雙方各執一詞

而伯伯指對方醫生紙是造假，稱因為是「工作關係而導致精神緊張」，並非他向張小姐申索而導致對方精神緊張。至於張小姐表示「冇可能造假」，說自己本身有焦慮症及抑鬱症，精神緊張的確是因為伯伯的索償而導致。

另外，張小姐回覆指撞倒伯伯的一對情侶是上完電梯後才出現：「嗰對情侶唔係同我哋一齊搭扶手電梯嘅，佢哋係隔離嗰條小路行過嚟，跟住之後一齊去追車。」

同時，張小姐澄清丈夫沒對伯伯講粗口，另外她也不會一早知道事發位置是CCTV的盲點，只是報警後，警員第站務室看CCTV後，她才由此得知該處是盲點，總之各執一詞。

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