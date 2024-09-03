  • 33°C
香港時間：202493日 (二) 14:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

網絡熱話丨港男幫襯$60速剪慘變河童 怒斥師傅剪完出舖頭笑後續竟用奇招報復髮型屋

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 24 分鐘前

分享：

分享：

熱門 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【剪髮／速剪／髮型屋／美林邨／河童】近年速剪盛行，不過有港男近日卻於網上分享他以60元光顧速剪店後「慘不忍睹」的效果，指髮型師「求求其其」，令剪完髮後的他瞬間變成「河童」。而師傅事後不但毫焦愧疚，反而「走左出鋪頭笑」。男事主因此忿然決定將事件放上網「公審」，事件曝光後，亦瞬即引來網民熱議。

最新影片:

Healthy Life
Healthy Life｜紓解鬱結　靜觀導師教2個伸展動作　放鬆上半身排憂解悶

男事主在Facebook群組「全港店舖消息（開張/執笠）關注組（店舖/餐廳/零售/商場/小店/大集團/實體經濟）」中發文，並上載多張自己剪髮後的照片作強烈控訴。他指早前趁周日，於是決定光顧沙田美林邨新開張的單剪髮型屋，並且指自己要求亦十分簡單，惟對方卻未有理會，而且更反其道而行。

坐低同個師傅講三邊修短啲，唔使剷青，前面剪碎就得，結果佢一黎就拎個電剷同我剷青哂，求求其其5分鐘就當剪完。

剪畢後的效果卻令男事主極不滿意，他指左邊耳仔旁邊「剷到全青」，怒斥:

同其餘部份完全唔係一個layer，成個頭睇落成個河童咁款。事後幫我剪果個男師父走左出鋪頭笑，連道歉都無個。

男事主指事後職員態度亦十分怠慢，女職員只係「識拎住投訴電話叫我打去嘈」，令他感嘆:

宜家香港咁既理髮質素，唔怪得之d人都上哂大陸消費

點擊圖片放大
+5
+4

事件曝光後，瞬即引來大批網民熱議，有網民更發現懷疑事主在街邊貼街招，有關街招除了公開店舖名外，亦寫有「剪完5分鐘變『河童』」、「剪完個師傅都走出舖頭笑」，不少網民都留言指「完全感受到事主的怒火」，「嬲到印街招，應該真係超嬲」。

點擊圖片放大
+4
+3

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

網絡熱話｜海洋公園驚見「野豬家族」　一家6口摷垃圾桶覓食公然企上枱櫈開餐
13:57 2024/08/26
網絡熱話｜海洋公園驚見「野豬家族」　一家6口摷垃圾桶覓食公然企上枱櫈開餐
網絡熱話︱疑因巴士急煞失平衡　城巴上層女乘客撞向電視螢幕極驚嚇
14:09 2024/08/28
網絡熱話︱疑因巴士急煞失平衡　城巴上層女乘客撞向電視螢幕極驚嚇
網絡熱話｜行李箱超2cm被加收700蚊　女子大鬧上海機場質問地勤：窮到這程度了嗎？
17:39 2024/09/02
網絡熱話｜行李箱超2cm被加收700蚊　女子大鬧上海機場質問地勤：窮到這程度了嗎？

你可能感興趣

網絡熱話｜海洋公園驚見「野豬家族」　一家6口摷垃圾桶覓食公然企上枱櫈開餐
13:57 2024/08/26
網絡熱話｜海洋公園驚見「野豬家族」　一家6口摷垃圾桶覓食公然企上枱櫈開餐
網絡熱話︱疑因巴士急煞失平衡　城巴上層女乘客撞向電視螢幕極驚嚇
14:09 2024/08/28
網絡熱話︱疑因巴士急煞失平衡　城巴上層女乘客撞向電視螢幕極驚嚇
網絡熱話｜行李箱超2cm被加收700蚊　女子大鬧上海機場質問地勤：窮到這程度了嗎？
17:39 2024/09/02
網絡熱話｜行李箱超2cm被加收700蚊　女子大鬧上海機場質問地勤：窮到這程度了嗎？
健康問題 網絡熱話 Facebook群組 沙田 香港

最高瀏覽

急症室最長等候時間（09月03日 時間12:05）
急症室最長等候時間（09月03日 時間12:05）
百潔布｜黃色海綿非用作洗碗？3M親解百潔布正確用法　專家揭菌量超多可用1物代替
百潔布｜黃色海綿非用作洗碗？3M親解百潔布正確用法　專家揭菌量超多可用1物代替
打風│熱帶風暴摩羯距港逾600公里　天文台料傍晚5-8掛1號波
打風│熱帶風暴摩羯距港逾600公里　天文台料傍晚5-8掛1號波
早餐陷阱丨早餐食麵包無益 醫生列3大健康危機 1類人要少吃
早餐陷阱丨早餐食麵包無益 醫生列3大健康危機 1類人要少吃
飲食攻略｜抗癌20年無復發　毒物專家公開表妹痊癒關鍵　靠補1種營養素增免疫力
飲食攻略｜抗癌20年無復發　毒物專家公開表妹痊癒關鍵　靠補1種營養素增免疫力