網絡熱話丨港男幫襯$60速剪慘變河童 怒斥師傅剪完出舖頭笑後續竟用奇招報復髮型屋

【剪髮／速剪／髮型屋／美林邨／河童】近年速剪盛行，不過有港男近日卻於網上分享他以60元光顧速剪店後「慘不忍睹」的效果，指髮型師「求求其其」，令剪完髮後的他瞬間變成「河童」。而師傅事後不但毫焦愧疚，反而「走左出鋪頭笑」。男事主因此忿然決定將事件放上網「公審」，事件曝光後，亦瞬即引來網民熱議。

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男事主在Facebook群組「全港店舖消息（開張/執笠）關注組（店舖/餐廳/零售/商場/小店/大集團/實體經濟）」中發文，並上載多張自己剪髮後的照片作強烈控訴。他指早前趁周日，於是決定光顧沙田美林邨新開張的單剪髮型屋，並且指自己要求亦十分簡單，惟對方卻未有理會，而且更反其道而行。

坐低同個師傅講三邊修短啲，唔使剷青，前面剪碎就得，結果佢一黎就拎個電剷同我剷青哂，求求其其5分鐘就當剪完。

剪畢後的效果卻令男事主極不滿意，他指左邊耳仔旁邊「剷到全青」，怒斥:

同其餘部份完全唔係一個layer，成個頭睇落成個河童咁款。事後幫我剪果個男師父走左出鋪頭笑，連道歉都無個。

男事主指事後職員態度亦十分怠慢，女職員只係「識拎住投訴電話叫我打去嘈」，令他感嘆:

宜家香港咁既理髮質素，唔怪得之d人都上哂大陸消費

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事件曝光後，瞬即引來大批網民熱議，有網民更發現懷疑事主在街邊貼街招，有關街招除了公開店舖名外，亦寫有「剪完5分鐘變『河童』」、「剪完個師傅都走出舖頭笑」，不少網民都留言指「完全感受到事主的怒火」，「嬲到印街招，應該真係超嬲」。

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