開學｜屯門中學男生墮樓亡　教育局：校方已啓動危機處理小組跟進

▲ 開學首周再有學生墮樓，屯門建生邨有一名少年墮樓身亡。

開學首周再有學生墮樓，屯門建生邨今早（3日）有一名少年墮樓身亡。

事發於今早8時許，建生邨裕生樓保安員巡經大廈一樓，發現簷篷有一名穿校服的少年倒臥現場，疑高處墮下。

警方、消防和救護員到場，證實少年已身亡，警員登樓聯絡死者家屬，現正調查少年身份及墮樓原因。

警方初步調查證實死者為一名16歲中學生，相信從上址梯間墮下，死因有待驗屍後確定。警方亦在現場檢獲遺書，正調查男生墮樓原因。

教育局回覆時稱，對事件表示十分難過，並向學生家人致以深切慰問，已即時派員到校作出支援及提供意見。

教育局指，涉事男生就讀的學校已啓動危機處理小組跟進事件，教育心理學家和輔導人員已為學生家人及受事件影響的師生提供支援，局方會繼續與學校保持聯繫以提供協助。局方鼓勵有情緒困擾的學生可向校內的專業人員及其信任的師長尋求協助，或致電精神健康支援熱線。

另外，政府自去年12月至今年12月跨部門推行以學校為本的三層應急機制，旨在及早識別和支援有高風險的中學生，教育局稱政府已委聘顧問評估機制成效，並會密切檢視機制的運作情況。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

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