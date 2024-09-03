充電意外｜「電動單車」室內充電起火　男大生疑見死不救獨自逃生後關門　致室友全身9成燒傷

▲ 「電動單車」室內充電起火，男大生疑見死不救獨自逃生後關門，致室友全身9成燒傷。

【電動單車／電瓶車／電池／充電／火災／燒傷／灼傷】内地不少人因帶電動單車（俗稱：電瓶車）的電池回住所充電，引發多起火災事故。近日，湖北武漢一名男大學生因在室内為電動單車充電導致起火，其室友全身被燒傷90%。

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電池爆炸｜室内充電起火關門獨自逃生

綜合内地傳媒報道，事發於今年7月9日，武漢一名大學生小杜的合租室友將電動單車的電池帶入室内充電，結果引發爆炸起火。閉路電視影片顯示，起火時，小杜的室友衝出走廊，然後拿起2瓶滅火器準備滅火，惟疑因火勢蔓延至房門，室友放下滅火器在門外後，將房門拉上便離去，濃煙瞬間充斥走廊，隨後聽到慘叫聲。

小杜的爸爸9月2日接受内地傳媒訪問時表示，兒子是武漢城市學院大三在讀生，暑期和同學在外合租打工，火災發生時正在睡覺，反應過來時因室友已經關門，兒子未能逃出。

他（兒子）是二人合租的一個房子，室友的電瓶車電瓶全是租的，車的電瓶是他那個室友提進去充的電，在充電的過程中就爆炸了，把我兒子燒傷了，那個室友一點事都沒有。

電池爆炸｜兒子全身九成燒傷

杜爸爸續指，室友在起火時沒有第一時間將滅火器放進去，而是放在門口，最後未能滅火，又下意識關門，導致兒子未能逃生，全身大面積燒傷90%，50多天已花費近百萬（人民幣，下同）。

杜爸爸表示，事發後小杜已經在醫院進行了3次植皮手術，估計醫藥費全數達300萬元，但自己根本無法負擔高昂的費用，醫院亦因為沒錢就不能做手術。學校方得知後積極處理並預付了部分保險金，並發起募捐。

目前，責任認定書還未出來，事故認定是電瓶充電發熱導致，而電瓶是該名室友的，但對方目前只賠償了1萬元，房東也沒去看過孩子。

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電池爆炸｜灼傷分三級 傷及神經線或不覺痛

據本港醫務衞生局資料，一般而言灼傷根據嚴重程度可分為三級：

一級：皮膚表面受傷，發紅但沒有結泡，多見於曬傷

二級：傷及皮膚第二層，會起泡、流膿水、發紅、劇痛，有時表皮會脫落

三級：傷及皮膚最上面二層及底層部分組織，皮膚可能發白或焦黑。如果神經線遭到破壞，傷勢雖然重但卻不覺得劇烈疼痛。

如遇灼傷，建議先將傷者移離熱源，再用冷水淋洗灼傷部位5至10分鐘並解除傷患處的束縛。可以用清潔的濕布（絨毛類除外）覆蓋灼傷位置，並抬高灼傷肢體的末端，保持傷口衛生並將傷者送到醫院。

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電池爆炸｜處理燒傷5個「不要」

TOPick過去曾訪問香港紅十字會，講解處理燒傷的方法：

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