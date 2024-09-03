結核病｜衛生署上半年接獲43宗介乎3歲至24歲結核病呈報【5大症狀須求醫】

▲ 結核病是一種經空氣傳播的疾病。

衞生署衞生防護中心（中心）胸肺服務今日公布2024年上半年學校結核病個案的情況，衞生署今年1月至6月共接獲1,634宗（臨時數字）結核病呈報個案，其中43宗年齡介乎3歲至24歲（即處於一般就學年齡），佔同期結核病呈報個案2.63%。在2022年和2023年上半年，該年齡組別的結核病個案比率分別為3.74%和3.00%。有關香港校園結核病情況，今年1月至6月期間並沒有發現結核病群組個案。



衞生署發言人指出：「盡早發現病例及適時進行抗結核藥物治療是最主要的結核病防控措施。香港的結核病呈報率在過去數十年持續顯著下降，然而結核病在本港仍然相當普遍。衞生署一直致力在學校、社區和醫療界推廣防癆意識，以期結核病個案能及早被發現及診斷，達致有效地控制傳染的源頭。」

發言人表示，結核病是一種經空氣傳播的疾病，當結核病人咳嗽或打噴嚏時，所產生含有結核菌的小點便會於空氣中散播。若旁人吸入這些小點，便有可能會受到感染。但一般而言，與病人長時間接觸才是造成傳染的最重要條件。

衛生署提醒，市民必需繼續保持對結核病的警覺性，培養良好生活習慣，包括均衡飲食、戒煙戒酒、並配合適當運動和休息。市民如有長期咳嗽、痰中帶血、消瘦、發燒和午夜盜汗等徵狀，便應及早求醫。若不幸染上結核病，應加強呼吸道衞生和咳嗽禮儀，並在監督下接受治療。

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