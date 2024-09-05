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漸漸我們｜呂爵安欣賞陳凱詠有「拼勁」　JACE自揭後悔讀書時期無拍拖

娛樂

撰文： 陳淑霖

發布時間： 2 小時前

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呂爵安（Edan）、陳凱詠（JACE）早前推出合唱歌《漸漸我們》，二人在TOPick專訪中談新作兼分享青春戀愛事。

「 漸漸我再不記得需要你 漸漸我卻自覺沒法捨棄......」，MIRROR成員呂爵安（Edan）與陳凱詠（JACE）推出合唱歌《漸漸我們》，又會否令大家憶起感情路上的瘡疤？

Edan、JACE早前一同接受TOPick專訪，談新作之餘，各自也分享昔日的戀愛瘋狂事，有人曾儲錢買大禮，有人年紀輕輕已「講經」！

漸漸我們丨呂爵安JACE《拉闊音樂會》後默契提升　Edan陳凱詠合新歌MV演過氣情侶

Edan欣賞JACE有拼勁

Edan、JACE過往曾一同主持直播節目《激安百貨》，推出合唱,心歌就真的是第一次！

因合作《拉闊音樂會》，Edan、JACE而促成這次合唱歌的誕生，Edan坦言過往已想過與JACE出合唱歌，他解釋：「大家覺得我們有火花、有趣，但沒有《拉闊》就真的不會實行得那麼快，這就是緣份！」

《拉闊音樂會Sparkleキラキラ EDAN x JACE x JEFFREY x MARF》

相隔數年再合作，JACE直言Edan「唔同晒」、「大個仔」，她說：「又不是完全不同，他可以保持積極、樂觀，但我們在合作後數年也沒有聊天，當再次接觸Edan，我認為他更成熟、較以往沉穩，大家應該也看不到。」

Edan憶起初次合作已對JACE印象深刻，他說：「她很漂亮、反應很快，當時已培養出默契，也知道大家是很認真地做事，心底是互相欣賞。她依然是樂天、有主見的女生！」

他續說：「她現時靠自己去做這麼多事情，經過這麼多困難也依然堅持追夢，這份真的是『少年的拼勁』，真的很值得欣賞！」

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決斷離場？留戀？

Edan、JACE在《漸漸我們》MV中演過氣情侶，現實中的他們，會是狠心決斷離場抑或是留戀的一方？

JACE自言在表面會裝作決絕，Edan認為要視乎情況，年輕時也曾留戀：「我會回家中落淚，也會開口挽留對方。」

JACE認為受傷情後的復原期是以年計，當重遇舊愛時會發呆、不懂得反應，如前度已有新歡的話，會選擇祝福對方。

至於會否心存「活得比對方好」的想法，Edan覺得要視乎對方是否在乎，JACE說：「自己也要好好地振作，沒有存在比較，對方好的話，我也感開心！」

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JACE曾勸同學不要拍拖

Edan回想起初拍拖時會「戀愛腦」，他憶起中學時的往事：「當時的女朋友生日時，我買了一對價值$2000的鞋給她，對方收到時好像沒有特別開心，不是太記得了！」

JACE則強調自己一直也是很理智，在學時曾向鄰座同學「講經」：「你是不應該拍拖，現在是讀書的時候，你現時拍拖也不會結婚，拍拖也是會分手，為什麼要拍拖呢？」

求學時期的JACE之所以說出「金句」是有原因，原來她當時沒有心儀的男生，並說：「覺得男生很『渣』，我從小以來也太過專注發展自己的喜好、為人理性，沒有想到拍拖，其實小時候應該多拍拖！」

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Edan+JACE互選對方作品

Edan、JACE分別大讚過對方的為人，至於談到對方的音樂作品，Edan自揭私家歌單中有JACE的歌曲，包括：《收聲多謝》、《天生二品》，而近期最喜歡的是《間歇性休眠》。

JACE聽罷大感開心，並預告：「大家可以留意我們稍後的合作，我有唱他的歌，但我發現他的歌是難以演繹，我也想挑戰《月光奏明曲》，很有型，可惜我不懂得彈鋼琴！」

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Edan 
Makeup: San ChanHair: Man Chan @ CHIC Private I Salon
Stylist: PIPA Creative
Wardrobe: Lane Crawford
 
JACE 
Hair: Kenki Lau
Makeup: One Tung 
Wardrobe: DIESEL 
Accessories: Lane Crawford (Necklace) , BVLGARI (Rings & Watch)

場地：No. 5 Studio HK

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