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巴黎殘奧｜陳浩源輪椅羽毛球男單奪銀　光榮退役

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發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

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（中國香港傷殘人士體育協會圖片）

巴黎殘奧羽毛球輪椅組男子WH2級單打決賽，世界排名第2的港將陳浩源以局數0：2不敵日本「世一」梶原大暉奪銀牌。陳浩源賽後宣布退役，兩屆殘奧累積一銀一銅。

梶原大暉第一局初段打出7:0攻勢，陳浩源調一度追至6:11，惟首局最終輸10:21。雙方第二局初段比方一度咬緊，中後段梶原大暉逐漸拉開比數，陳浩源再輸一局10:21，為港隊取得一面銀牌。

陳浩源賽後表示，梶原大暉是目前最好的選手，賽前希望與對手拉近距離，但對方準備得很好，自己則受環境及裁判等外來因素影響，未能發揮百分百水平，對自己表現未如意，但仍對取得銀牌感到開心。 陳浩源指，巴黎殘奧後將會退役，又指自己賽前腰部痛得不能轉身，要物理治療師幫忙，針灸及吃藥後才能作賽。

陳浩源又指，很想像20多歲的選手一樣無痛地比賽，但近年難以做到，認為帶著傷患，能夠打入殘奧決賽已經是做得很好，希望之後好好休息，又感謝母親和太太到場支持。

陳浩源奪銀牌後，可獲「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」獎金港幣75萬元。

行政長官李家超對陳浩源致以衷心祝賀，指陳在比賽中展現精湛球技和頑強鬥志，最終實現自己希望成績較上屆殘奧進步的目標，奪得銀牌是實至名歸。

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