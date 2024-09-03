校園直擊｜泰伯紀念學校學生無懼強大對手　勇奪中小學問答比賽冠軍

▲ 吳氏宗親總會泰伯紀念學校早前參加一場小學生及中學生同場較勁的問答比賽，為目標不怕困難，勇往直前，最終勇奪冠軍殊榮。(有關學校提供)

【89校網/吳氏宗親總會泰伯紀念學校】任何一場比賽總有輸贏，贏了固然證明了自己的實力，輸了便吸取經驗，下次繼續努力。不過，這一場比賽的背後卻別具一番意義。

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當知道這是一場小學生及中學生同場較勁的問答比賽時，雖然我校的學生身經百戰，但這無疑是一場「硬仗」，小學生如何贏得了中學生呢？

到了比賽的當天，面對比他們長得高大的對手，他們猶如一個個身上掛着「勇」字的小士兵，一直向前衝、向前衝，坐在旁邊觀戰的我，只能默默在心中為他們打氣。

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在等待首場比賽的結果公布前，為免增添他們的壓力，我在旁説笑道：「你們已盡力比賽，若真的輸了，我們便可以提早回家，老師便可以收工了。」沒料到，隊長突如其來的一句：「我不想那麼快就走!我想繼續比賽!」這句話深深地打進我的心坎中，原來小小年紀的他們，也可以為目標不怕困難，勇往直前。

憑着他們前所未有的決心，竟然連闖兩關，最終與三間中學的對手同場爭奪冠軍殊榮。這場爭冠戰，不單要以速度搶得作答的機會，還要考驗參賽者口頭作答的能力。當主持人宣布雙冠軍的得主之一是「吳氏宗親總會泰伯紀念學校」時，那刻的感動非筆墨所能形容，他們的勝出並不是靠運氣，而是幾年來刻苦訓練的成果。

經歷了這場不平凡的比賽，我的心中頓時感到無限的欣慰，只因陪伴、教導了數年的小孩子已不經不覺間長大了! 雖然這不是他們第一個冠軍，但我相信這個獎項一定是他們最引以為傲的。我的心中亦感謝他們，讓我在教育路上留下一段美好的回憶。

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