校園直擊｜泰伯紀念學校學生無懼強大對手 勇奪中小學問答比賽冠軍
發布時間： 2 小時前
最後更新： 60 分鐘前
【89校網/吳氏宗親總會泰伯紀念學校】任何一場比賽總有輸贏，贏了固然證明了自己的實力，輸了便吸取經驗，下次繼續努力。不過，這一場比賽的背後卻別具一番意義。
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當知道這是一場小學生及中學生同場較勁的問答比賽時，雖然我校的學生身經百戰，但這無疑是一場「硬仗」，小學生如何贏得了中學生呢？
到了比賽的當天，面對比他們長得高大的對手，他們猶如一個個身上掛着「勇」字的小士兵，一直向前衝、向前衝，坐在旁邊觀戰的我，只能默默在心中為他們打氣。
在等待首場比賽的結果公布前，為免增添他們的壓力，我在旁説笑道：「你們已盡力比賽，若真的輸了，我們便可以提早回家，老師便可以收工了。」沒料到，隊長突如其來的一句：「我不想那麼快就走!我想繼續比賽!」這句話深深地打進我的心坎中，原來小小年紀的他們，也可以為目標不怕困難，勇往直前。
憑着他們前所未有的決心，竟然連闖兩關，最終與三間中學的對手同場爭奪冠軍殊榮。這場爭冠戰，不單要以速度搶得作答的機會，還要考驗參賽者口頭作答的能力。當主持人宣布雙冠軍的得主之一是「吳氏宗親總會泰伯紀念學校」時，那刻的感動非筆墨所能形容，他們的勝出並不是靠運氣，而是幾年來刻苦訓練的成果。
經歷了這場不平凡的比賽，我的心中頓時感到無限的欣慰，只因陪伴、教導了數年的小孩子已不經不覺間長大了! 雖然這不是他們第一個冠軍，但我相信這個獎項一定是他們最引以為傲的。我的心中亦感謝他們，讓我在教育路上留下一段美好的回憶。
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撰文 : 張慧君主任 吳氏宗親總會泰伯紀念學校