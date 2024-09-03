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法證先鋒VI丨落選港姐自爆糧單得個零　撐TVB力捧醉駕楊明

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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2020年某落選港姐跟網民玩「你問我答」！

【法證先鋒VI / 麥詩晴 / 香港小姐】TVB劇集《法證先鋒VI倖存者的救贖》近日播映中，2020年落選港姐麥詩晴（Ceci）有份參演，近日麥詩晴於社交網貼上無綫的Logo，留言表示跟大家玩「你問我答」並寫道：「隨便問 多人想聽就講」。

法證先鋒VI丨公開藝人月薪得8千？

當中網民問及薪金問題：「真係好多同事得7-8K人工？」麥詩晴回覆：「我好少問其他人，但係我就有試過上面寫嗰個情況。」

接著另一網民問道：「係咪真係好低人工。以中位數對比。」麥詩晴既然好直接說：「好懸殊，用show 計，有啲show 錢好高同埋多工作量嘅話自然收入高，啱啱入行嗰時試過有排冇乜嘢做一打開糧單＄0。」

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麥詩晴（Ceci）！

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法證先鋒VI丨麥詩晴讚楊明工作認真

此外，網民問及合約有否明文規定某些行為或言論是禁止，麥詩晴未有避談兼說：「你唔好去咗隔籬台lor，其他都冇乜特別，自己行為自己承受返個責任就可以。」

另外，楊明發生醉駕事件後依然有劇拍，因而有網民問：「你點睇『楊明醉駕』仲咁多劇做？點解 TVB仲捧佢？」

麥詩晴不但未有迴避，反而答得好詳細，當中大讚楊明為人：「Ps只係公司見，未試過深入接觸，但係做嘢嘅時候覺得佢個人都幾nice 同認真嘅。」

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她更力撐公司照捧楊明：「咁做藝人，新聞價值輿論性高，無論好唔好啦，做過啲咩你都會記得嘅話，咁就有佢嘅市場價值㗎啦，起碼你會花時間睇同埋記得，會講起佢。」

麥詩晴續指：「有人講真係好講好過做乜都冇人講尤其是呢行，見過有啲超有實力嘅，但新聞價值輿論性真係唔夠，有時都覺得戥佢哋唔抵，好希望俾人睇到佢哋幕後幾專業，值得更多機會。」

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