香港小姐2024丨倪樂琳化身女拳王謝淑怡騷歌藝　王汛文被黎芷珊讚有潛質做主持

▲ 《2024香港小姐 女．遊記》

【香港小姐2024 / 港姐 / 倪樂琳 / 王汛文 / 謝淑怡 / 黎芷珊 / 彭慧中】港姐特備節目《2024香港小姐 女．遊記》在今晚（9月3日）、明晚（9月4日）兩集播出菲律賓碧瑤篇，前輩黎芷珊聯同港姐師姐彭慧中，帶領2號倪樂琳、3號王汛文、4號謝淑怡玩轉菲律賓碧瑤。

今晚《2024香港小姐 女．遊記》內，三位佳麗首站去到約翰海軍營拜會國家級運動員Sandi，Sandi是馬拉松及障礙賽運動員，更是Skyrunning天空跑健力士世界紀錄保持者，Sandi帶她們親親大自然齊齊騎馬在深山中穿梭，眾多馬匹當中只有一隻白馬，引來三位佳麗爭住要騎，最終2號倪樂琳靠猜拳贏得騎乘權，相當Lucky。

之後，眾人移師運動場400米跑步比賽，3位佳麗和彭慧中以接力形式挑戰單拖上陣的Sandi，Sandi還賣大包讓她們先跑50米。

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香港小姐2024丨佳麗學行Catwalk

菲律賓是著名的選美之都，製作組請來菲律賓跨性別選美比賽冠軍AR Duque，傳授三位佳麗擺Pose和行Catwalk的技巧，AR Duque還會教她們由笑臉秒變Cool樣的技巧，令她們獲益良多。

三位佳麗與碧瑤著名唱作歌手 Ingrid一起Jam歌，身為鋼琴家的4號謝淑怡負責彈琴大顯功架，而且她不只琴技了得，就連唱歌都很有水準，名副其實「港姐好聲音」。

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香港小姐2024丨體驗菲律賓民族服飾

明晚《2024香港小姐 女．遊記》行程十分豐富，三位佳麗向泰拳冠軍Islay Erika Bomogao學打泰拳，三位佳麗換上背心短褲、戴上拳套化身女拳王，訓練擊拳、踢腿等泰拳動作，最後三位進行打沙包比拼。

此外還有很多文化活動，她們除體驗穿菲律賓民族服飾，以及跟原住民學跳民族舞外，還會走訪織布工房齊齊化身「織女」。

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行程尾聲，大家去到郊外野餐盡數心中情，提到三位佳麗都有入行的意向，身為大前輩的芷珊傳授心得：「你哋一定要主動，同埋裝備好自己，譬如你話鍾意做戲，你要睇好多戲、好多劇集，你唔做多啲功課，到你要用嘅時候，你會唔夠嘢攞出嚟。」

之後芷珊點名大讚3號王汛文：「佢做足功課，所有被訪者佢事前上網check晒，你可以嘗試吓做主持或者司儀工作。」

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