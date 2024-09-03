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親子遊機票｜國泰日本機票快閃優惠　來回福岡/大阪/東京成田$1700起【附優惠碼】

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 59 分鐘前

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熱門 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

國泰推出日本機票快閃優惠，來回福岡/大阪/東京成田$1700起【附優惠碼】。（香港經濟日報資料圖片）

【信用卡機票優惠/國泰優惠/國泰航空】一家大細出遊非常昂貴，精打細算的媽媽們都會盡量搵平機票！國泰推出日本線減價優惠，平機票及靚時間集中在9月至10月出發！用指定信用卡優惠碼預訂，來回福岡/名古屋/大阪/東京成田低至$1,700起，來回連稅計$2,394起。

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即日起經國泰官網用DBS Mastercard信用卡，輸入優惠碼「CXDBSB250」，短途目的地減$250、輸入「CXDBSB600」長途目的地減$600；而使用其他指定DBS信用卡，輸入優惠碼「CXDBS150」短途目的地減$150、輸入「CXDBS300」長途目的地減$300。

輸入優惠碼後，來回連稅計福岡$2,394起、名古屋$2,501起、大阪$2,659起、東京成田$2,872起，包23kg行李。想找平機票可集中搵9至10月出發。

優惠日期：即日起
出發日期：即日起至12月15日（視乎供應）
有效日期：2至7日

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同場加映：前空姐爆7大航空秘聞

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