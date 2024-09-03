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開學日｜《反起跑線聯盟2》7小福開學look　牢騷女讀全港最貴小學+Billy與父做名校校友

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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昨日9月2日開學，《反起跑線聯盟2》7小福也齊齊開學，在社交平台分享開學look。

【開學日/反起跑線聯盟2/弘立書院/聖若瑟小學/筲箕灣祟真小學】昨天（2日）開學日，不少學生都回到久違的學校，迎來新一個學年，剛於上周五（30日）播畢的《反起跑線聯盟2》一班小演員亦齊齊開學，在社交平台上載開學相，其中Billy仔的爸爸是校友，讀同一間名校，兩人齊穿校服合照；而牢騷女早於8月中開學，就讀的學校更是全港最貴小學！

開學日｜牢騷女讀全港最貴小學 學費達22萬

飾演牢騷女的林靖（Alanna）參與不少課外活動，騎馬、跳舞、彈琴樣樣出色，去年更於校際朗誦節和校際音樂節中奪冠，活潑好動的她早於8月中開學，升讀Grade 3，並在IG上載開學照片，雙手舉V的Alanna看來對於開學非常開心，更留言道：「之前1A班有冼老師幫佢哋『七小福』打好基礎，升小三的牢騷女一定冇問題。希望攞到100分…唔係…冼老師話應該係150分。」

【點擊睇片】反起跑線聯盟2｜牢騷女暑假玩足5樣活動　放假零功課望讀書開心

媽媽亦祝她今年順順利利，多嘗試不同事物，讀得開心，而媽媽每年開學都會在同一個位置跟Alanna拍照，又慨嘆「孩子真的長得很快，珍惜和孩子的每一秒」。

照片中的學校被指是最貴私立學校——弘立書院，小學部全年學費高達22萬，校友包括甘比女兒。牢騷女除了活動多姿多彩外，早前接受TOPick訪問時更開心指沒有暑期功課，可以盡情享受假期。

  • 飾演牢騷女的林靖就讀全港最貴私立學校——弘立書院。（IG@adorable_alanna）
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