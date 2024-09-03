開學日｜《反起跑線聯盟2》7小福開學look　牢騷女讀全港最貴小學+Billy與父做名校校友

▲ 昨日9月2日開學，《反起跑線聯盟2》7小福也齊齊開學，在社交平台分享開學look。

【開學日/反起跑線聯盟2/弘立書院/聖若瑟小學/筲箕灣祟真小學】昨天（2日）開學日，不少學生都回到久違的學校，迎來新一個學年，剛於上周五（30日）播畢的《反起跑線聯盟2》一班小演員亦齊齊開學，在社交平台上載開學相，其中Billy仔的爸爸是校友，讀同一間名校，兩人齊穿校服合照；而牢騷女早於8月中開學，就讀的學校更是全港最貴小學！

開學日｜牢騷女讀全港最貴小學 學費達22萬

飾演牢騷女的林靖（Alanna）參與不少課外活動，騎馬、跳舞、彈琴樣樣出色，去年更於校際朗誦節和校際音樂節中奪冠，活潑好動的她早於8月中開學，升讀Grade 3，並在IG上載開學照片，雙手舉V的Alanna看來對於開學非常開心，更留言道：「之前1A班有冼老師幫佢哋『七小福』打好基礎，升小三的牢騷女一定冇問題。希望攞到100分…唔係…冼老師話應該係150分。」

【點擊睇片】反起跑線聯盟2｜牢騷女暑假玩足5樣活動 放假零功課望讀書開心

媽媽亦祝她今年順順利利，多嘗試不同事物，讀得開心，而媽媽每年開學都會在同一個位置跟Alanna拍照，又慨嘆「孩子真的長得很快，珍惜和孩子的每一秒」。

照片中的學校被指是最貴私立學校——弘立書院，小學部全年學費高達22萬，校友包括甘比女兒。牢騷女除了活動多姿多彩外，早前接受TOPick訪問時更開心指沒有暑期功課，可以盡情享受假期。

▲ 飾演牢騷女的林靖就讀全港最貴私立學校——弘立書院。（IG@adorable_alanna） ▼ 點擊圖片放大

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開學日｜Billy仔與爸爸同為「St.Jo 仔」

被網民大讚有「影帝級演技」的徐立德「Billy仔」，與爸爸同為「St.Jo 仔」，他就讀聖若瑟小學，今年升讀三年級的他，昨日開學與戴上舊生校呔的爸爸在校門前合照，爸爸又指今年開學合照別具意義，是「校舍重建前最後一影」。

開學日｜《反起跑線聯盟2》7小福開學look 牢騷女讀全港最貴小學+Billy仔獲父世襲入名校

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開學日｜孫仔升小三「從新起跑」 瑤瑤移居英國

飾演孫仔的張晉樂則就讀筲箕灣祟真小學，熱愛運動的他，有打籃球、跆拳道，跳舞等，除了運動出色外，孫仔的成績同樣出色，科科名列前茅！今年升小三的他，昨日於IG限時動態上載數張開學相，一副精靈樣，看來已準備好迎接新一年，並留言「從頭開始起跑過」，而媽媽則慨嘆「捨不得你長大」。至於劇中飾演強尼與梁詠琪囡囡的「瑤瑤」張曦晨，原來早於第一輯後移居英國，暑假特別回港拍攝《反起跑線聯盟2》。

【點擊睇片】反起跑線聯盟2｜孫仔最愛運動齊玩籃球跆拳道 升讀小三目標跑步全級第一

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開學日｜Martin仔與徐榮女兒同校

據悉，飾演Martin仔的植海維（Kyle）已移居加拿大讀書，同樣在暑假特別回港拍攝《反起跑線聯盟2》。Martin仔曾就讀挪威國際學校，與徐榮女兒包包徐心怡同為同學，該校2024-25年度的學費為$126,800。而孫詠軒「羅仔」昨日亦於IG上載開學照，並祝各位小朋友開心快樂，齊齊加油。另外飾演Yumi B的Serena莎樂，也分享照片，並寫下「祝大家開學大吉」。

【點擊睇片】反起跑線聯盟2｜羅仔開學最怕要分班 開學準備執齊呢4樣

【兩小無猜】6歲植海維與徐榮女兒為同班同學 《反起跑線》Martin仔︰我女朋友

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