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星二代升小︱校服買大兩碼變長裙　李元元升讀呢間東區津小畢業生逾6成獲派英中

升學教育

撰文： 陳麗薇

發布時間： 1 小時前

最後更新： 56 分鐘前

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李元元升讀的東區津小，派位升中成績理想！

【星二代/李元元 /升小/升中派位/滬江小學/東區校網/東區學校】昨日（2日）是開學日，藝人李璨琛愛女、人氣星二代李元元（Lucy）都升讀小學，展開人生另一個新階段！早在派位階段很多網民都關心李元元升讀那間小學，而答案終於揭盅，昨晚Lucy媽在社交網上載Lucy身穿校服的照片，雖然遮住校章，但眼利的網民一眼就認出是東區一間津小，亦有人發現，一向喜愛穿貼身衫的元元校服買大了兩碼變長裙，對此，其母澄清:「真係唔關我事!」

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李元元開學日表現得相當興奮，繼續招牌冬菇頭，舉V及叉腰給媽媽拍照，其母寫道:「李元元終於要做小學雞，長大咗嘅應該係李老母，終於沒有分離焦慮症，亦竟然沒有依依不捨，因為我知道，屋企仲有個細嘅俾我玩，yeah。」更指女兒6時半就自動自覺起身！

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星二代升小︱升讀滬江小學

有眼利網民就發現元元升讀的小學是位於東區鰂魚涌的滬江小學，屬於津貼小學，於1987年創辦，現任校長是鍾振文，其辦學宗旨是秉承滬江大學「提供全人教育」的辦學精神，以「信、義、勤、愛」為校訓，致力培養學生德、智、體、群、美五育均衡的發展，發揮他們的潛能，鍛鍊學生自學、自律、自尊、自信、自立、自強、承擔責任和獨立思考的能力。著名校友有藝人黃又南及前香港羽毛球代表隊成員湛嘉文。

升中派位︱有67.9%入讀英中

該校於2016年度開始「一人一樂器」計劃，而所有在該校就讀的學生都會學習鐵片琴。所以李元元很快就需要學習樂器了！而學術方面據學校網頁指23/24年度小六升中派位有67.9%入讀英中，最多學生入讀香港中國婦女會中學張祝珊英文中學，其次是庇理羅士女子中學。而今年DSE中國婦女會中出產了首名女狀元。

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星二代升小︱李元元校服買大兩碼

小朋友大得快，李元元一如很多升小學生一樣校服買大兩碼，令到一向愛穿貼身衫的她即時施展了「肚腩消失術」，遮蓋了肚腩仔！有網民家長就指元元校服變成了長裙，其母就在留言區澄清:

今次真係唔關我事㗎，買校服姨姨幫我預㗎!

有網民就留言祝Lucy好好享受小學生活「面對人生第一個小小的轉變，唔再是幼稚園時的玩、唱遊、講故事、食茶點，而是開始面對人生的小責任與小壓力，例如默書、測驗、課外活動……等等，希望lulu保持童心，事事樂觀，好好迎接人生上第一個小小轉捩點，好好享受小一生活之餘，仍然繼續笑口常開，開心快樂。」

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