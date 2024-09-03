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巴黎殘奧｜何宛淇2歲患罕病寫字都無力　答應母親「爭氣」硬地滾球終奪金

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 53 分鐘前

最後更新： 34 分鐘前

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何宛淇硬地滾球奪金感謝母親勉勵不離不棄，2歲患罕病執筆寫字都無力。

【巴黎殘奧/何宛淇/金牌/港隊/殘奧/母愛/罕見病/脊髓肌肉萎縮症】港隊在巴黎殘奧再迎來喜訊！30歲何宛淇於女子硬地滾球賽擊敗澳洲選手為港再奪金牌。自小患罕見病的何宛淇，連執筆寫字都無力，但從沒有放棄更愈戰愈勇，賽後她以「圓夢」形容這面金牌，感謝母親從小勉勵「爭氣」，亦感謝市民的支持，昐社會達致真正共融︰「希望大家不要因我們殘缺比人付出更多努力，得到這個成績而欣賞我們；而視我們如普通運動員一樣，同樣打出不屈不撓的香港精神。」

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巴黎殘奧︱何宛淇患罕見病手腳無力

何宛淇五、六個月大時，媽媽發現她不能自如地爬行，安坐時也會突然跌下。經過醫生多重檢驗後，約2歲確診脊髓肌肉萎縮症。何宛淇曾接受TOPick訪問，坦言眼見其他小朋友能跑跳碰，自己卻手腳無力，無論是執筆寫字，或是捧起書本閱讀，都需旁人協助，故一直懷着成為「普通人」的夢想。

惟隨着病情惡化，何宛淇由可依靠步行架走路，變成長期需以電動輪椅代步，小學時更因心肺功能受影響、多次罹患肺炎等，要每年入院，每次數以周計，甚至要在深切治療部插喉抽痰，徘徊生死邊緣。

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巴黎殘奧｜曾自卑失落羨慕健全小朋友

曾經羨慕過其他健全小朋友，樂觀的何宛淇偶會失落和自卑，能夠拋開外界眼光帶來的壓力，源自家人和朋友無限的支持。何宛淇說：「我知道即使外界怎樣說也好，家人仍會愛我和幫我，我也不應該再介意甚麼。」但藉着硬地滾地闖出一片天，她表示「一個從來沒想過會同體育接觸的人，以致變成運動員，再成為「世一」，再獲香港傑出女運動員。每次停下來想起這故事都覺得很奇妙。」

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巴黎殘奧｜母親教導「唔好畀人睇死」

等待8年終圓金牌夢，何宛淇賽後感謝母親一直支持她追夢，並勉勵她：「阿媽由細到大話齋，『要爭氣，唔好畀人睇死』，這刻終於做到，希望可以令她驕傲。」何宛淇亦想借這個機會讓大家知道生命沒有框架，因為生命有太多可能性；只要你願意發掘，自然有很多驚喜。她亦感謝大家給予這個肯定，讓她的運動員生涯加添色彩。

巴黎殘奧｜何宛淇好事成雙

何宛淇除奪得殘奧金牌，年初亦與兼任教練及比賽助理員的男友李榮傑（Jet）拉埋天窗，可謂好事成雙！後者近年辭去教師工作，全力協助何宛淇爭佳績。她亦特別感謝丈夫同行：「每日重重複複練習，做運動員好辛苦，我好多時都是跟Jet兩個人一齊練，幸好有他的陪伴。」

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