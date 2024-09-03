美麗40路丨彭方廷被評判情Sir睇好　翁貝怡公布歲數令全場嘩然

▲ 4大美女劉明軒、孫慧雪、黃心美及陳俞希（左起）齊主持《美麗40路》。

由孫慧雪、黃心美（Scarlett）、劉明軒（Vivian）和陳俞希（Hailey）主持ViuTV選美真人騷《美麗40路》在昨晚（9月2日）首播。

當中，相隔6年回歸ViuTV的Scarlett笑言收到監製來電時，一度以為是被邀請參賽，而非擔任主持。阿雪則表示自己首次亮相ViuTV，亦是真人騷處女作，所以心情既緊張又興奮。海選時吳保錡在後台與阿雪相遇，更興奮地與女神打卡合照。

美麗40路丨黃心美相隔6年回歸ViuTV 被心穎連累陷低潮零怨言

▲ 首輪比賽4位專業評判人像及時尚攝影師情Sir、大會形象總監Annie G.、大會髮型總監Chris Cheng及星級模特兒余曉彤。

情Sir睇好彭方廷

評判團方面則請來著名化妝師暨大會形象總監Annie G. Chan、大會髮型總監Chris Cheng、人像及時尚攝影師情Sir、星級模特兒余曉彤（Hidy），以及9位新晉男藝人，包括：KC黃家灝、Tsoul田曜誠、温湯馬仕（Thomas）、陳樂庭、王峰、Stick林昆樂、Hei羅子熙、Taco黃泓祖、Meow劉瑞威擔任。

40位脫穎而出的參賽者在首輪比賽以5人一組出場，擺Pose展現美態兼自我介紹，表現最好的20位可晉級。

評判情Sir特別鍾情10號從事診所姑娘的參賽者彭方廷（Kiko），海選時情Sir已經讚Kiko上鏡靚過真人，更不停問她：「結咗婚未？住喺邊？邊間診所做？」連Annie G.也大爆情Sir「坐隔離咁耐，講咗10次彭姑娘」。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4 ▲ 6號曾甜詩（Sophie）海選時被駱振偉指有種邪氣味道。 ▲ 10號彭方廷（Kiko）說話聲線和語氣被擔任海選評審的陳立安指似Sica何洛瑤。 ▲ 44歲的14號翁貝怡在同組佳麗中年紀最大，令全場人嘩然。

參賽者外表比年齡年青

輪到第三組參賽者出場時，各評判需要競猜哪一位參賽者年紀最大，當揭曉結果是44歲的14號翁貝怡（Florrie）時，全場嘩然！

當中只有Thomas猜中，被Tsoul大大質疑一早知道答案。評判Annie G.亦忍不住要求Florrie到她面前近距離觀看，還問她是否做了很多醫學美容。

不過Florrie卻聲稱沒有，更指：「連facial都冇乜點做。」當大家知道Florrie還有兩個女兒時，樂庭隨意問一句：「有冇我咁大呀？」怎知卻換來23和21兩個數目字，樂庭霎時驚訝到「擘大個口得個窿」，Meow更和樂庭說：「大個你呀已經，叫聲媽咪先啦！」Stick還即時問Florrie：「今日囡囡有冇嚟支持你呀？」場面非常攪笑。

最新影片推介：岑杏賢專訪

▼ 點擊圖片放大 ▲ 首輪比賽4位專業評判人像及時尚攝影師情Sir、大會形象總監Annie G.、大會髮型總監Chris Cheng及星級模特兒余曉彤。 ▲ 評判情Sir在海選時不停向10號彭方廷查家宅。 ▲ 林奕匡太太李靄璣參加《美麗40路》海選。 ▲ 前藝人蔡潔雯也有參加《美麗40路》面試。 ▲ Annie G.大爆情Sir在旁不停提著彭方廷。 +4 +3

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5