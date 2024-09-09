我都係爸媽｜余安安回望單親媽媽路不覺虧欠女兒　享受湊孫樂對小朋友有計仔

▲ 余安安接受TOPick娛樂《我都係爸媽》專訪，剖白其教養女兒的點滴。

現年64歲的余安安正享受「收成期」，與兩名女兒感情要好，閒時弄孫為樂、參與自己熱愛的演藝工作，實在令人羨慕，也很想向她「取經」！

安安姐接受TOPick娛樂《我都係爸媽》專訪，剖白其教養女兒的點滴，她在叮囑愛女的同時，仿佛也道出每一個人應有的處世之道：「不照顧好自己，你就不可以照顧你愛鍚的人！」

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▲ 余安安（陳慧安 攝）

我都係爸媽｜余安安屬開通媽媽 對一傳統習俗有堅持

安安姐平日不時在社交網晒出家庭照，與大女李文琪（Marcia）、細女李文騫（Sasha）關係緊密似足「三姊妹」，安安姐直言自己是開通、明白事理、有愛心的媽媽。

雖則安安姐想法開通，但她其實也有一部份的堅持，她稱：「我要她們在農曆新年時跪地斟茶，從小以來也是這樣，大女懷孕期間則除外，孫兒、女婿也不用跪地斟茶。」

作為媽媽、外母，安安姐的明白事理不是「講一套，做又一套」，每當過時過節時，她會讓女兒以夫家的飯局為先，然後再安排女兒與她吃飯的時間。

擁有良好的品行是需長時間的建立，她憶起其中一名女兒的成長事：「她是很有禮貌，但說話音量較小，就會被別人誤會為沒有禮貌，我就提醒她說話時要大聲一點。另外，我也會教她們要多做慈善。」

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我都係爸媽｜余安安做嫲嫲後繼續學習

不少家長也會把孩子的學業成績放第一位，安安姐就是看重品行的一派，她分享道：「畢竟童年是珍貴的，最重要是開心！當時為女兒們選校時也以開心、創意為先，直至若干年紀，她就知道要對學業負責任。反而是家庭給予的愛、品行，是需從小建立！」

她的教養方法也「遺傳」至女兒，她也深明下一代有自己的想法，故選擇從旁表達想法、分享自身經驗，最終決定權也在女兒、女婿手上。

昔日的育兒方法變得不合時宜是正常不過的事，成為嫲嫲後的她像海棉般不斷吸收，她舉例說：「以往會在嬰兒床上放不同的玩具，但現在就因安全問題而不會放玩具。」

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我都係爸媽｜回望單親媽媽路 從不覺虧欠女兒

安安姐成為大女在育兒路上的最強後盾，而她自己昔日就曾只能獨力支撐，她在2003年與第二任丈夫李萬祺離婚，結束16年婚姻，開展單親媽媽的生活。

在她的眼中，選擇離婚是對女兒們的成長是比較好，她不認為自己對女兒有所虧欠，並自問身兼父母職方面是做得不錯。談起成為單親媽媽後的困難事，性格樂天的她坦言：「我是很奇怪的，通常全都忘掉不太開心的事，只記得很開心的事。」

她接著說：「當小朋友頑皮、吵架時，一位家長可作緩衝，單親的話就需獨力處理，自己冷靜過後就再教導小朋友。的確是有困難的時候，但也可處理得到。當我感到很辛苦時，也會獨自躲起來落淚。」

「母女」、「朋友」也是她與女兒們的關係，她開心地說：「基本上她們什麼也會向我說，我也勇於向女兒、孫兒說對不起，這無疑也是身教。」

為人父母當然辛苦，但看到子女們可健康成長，煩惱、不快馬上一掃而空。除了獲得女兒的手工卡外，當安安姐辛苦工作後，得到女兒的擁抱，已相當滿足！

「小小的一句說話，I miss you、I love you，就已很足夠」，安安姐甜絲絲地說。

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我都係爸媽｜對小朋友「有問必答」

安安姐有兩名女兒的陪伴、享受湊孫樂，並感恩在工作上做自己喜愛的角色，直認現時是自己最開心、最滿足的階段，她說：「現時細女也已訂婚，也可稱作是放心，但媽媽永遠也不會放心，擔心是一定會，但我的很多責任也已放下。」

一星期有四、五天幫忙湊孫，她坦言也需要休息：「不是十八廿二，也真的會感疲倦。大孫現時已3歲，照顧他時需要很多精力，男生也真的會活躍一點！」

經歷照顧女兒、孫兒後，她分享自己與小朋友相處的方法：「當小朋友問我問題，我是一定會回答。無論他們問多少次也好，他們不斷地發問，我就不斷地回答，不會忽略他們！」

當問到她有什麼心底話向兩名女兒分享，她深情地說：「最重要是你們（女兒）健康、照顧自己的身體。兩夫妻要恩愛、開心、互相扶持。最重要是照顧好自己的身體，不照顧好自己，你就不可以照顧你愛鍚的人。所以，要愛錫自己！」

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