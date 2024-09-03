卵巢癌｜16歲慘遭繼父性侵達9年　女星聞母1反應傷心欲絕啞忍　驚患卵巢癌長12cm腫瘤

【台灣藝人／女團／Super7／許寀菁／妞妞／癌症／卵巢癌】近日台灣女星許寀菁（妞妞）在節目上分享其心酸的成長故事，她透露自初中時，媽媽與繼父結婚後，本來生活美滿，但有次其繼父趁著家中無人時，竟對她進行性侵，並威脅她不能跟媽媽告狀；年幼的她也不禁反抗，結果持續9年都不斷遭受性侵。雖然後來有向媽媽求助，但卻被反指她勾引繼父，讓她相當心碎；她亦因此選擇早晚不斷上學和上班，以免回家又遭受性侵，結果最終捱出病來，確診卵巢癌。

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許寀菁自揭心酸成長故事

綜合台媒報道，現年39歲的前女團「Super7」團長許寀菁，近日在電視節目《新聞挖挖哇》上分享其心酸成長故事。

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她透露，其生父和媽媽早在她還是嬰兒時期就分開，而媽媽在她小學二年級時認識了新對象。媽媽和該名男子同居時期，男子就已經對她有些比較輕微的性侵犯行為，例如播放成人片，逼迫她脫衣服一起看；說些帶性意味的句子、毛手毛腳等；更甚的是，該男子一直有酗酒和吸毒的習慣，動不動就會對她拳打腳踢。直到有次該男子家暴她媽媽，逼使她媽媽要從2樓跳窗逃生，母女二人才終於能脫離這名男子。

曾幻想過終於能過好生活

許寀菁透露，她升中後媽媽就與該名男子分手，未幾又認識了一名新對象，她坦言：

我覺得他曾經給我一個希望，我覺得我有一個家了。

二人後來在她就讀中一期間結婚，名義上成為了其繼父，還有一名大1歲的姐姐。她指，這名繼父非常好，會主動給負責一家的三餐，也會給她零用錢買零食，種種「好爸爸」的行為，讓許寀菁以為終於能過上正常生活，她也曾視這名繼父為親生爸爸，曾幻想過可以這樣一直好好地活下去。但這樣的生活就在她16歲時出現變化，繼父不再扮演「好爸爸」角色，展現出他黑暗的一面。

繼父開始進行性侵

她憶述，有次媽媽和姐姐外出，把她留在家中由繼父照顧，但繼父當日不斷飲酒，飲醉後闖入她的房間並對她進行性侵。她形容自己當時「嚇得魂不守舍」，事後把自己反鎖在廁所內不斷哭泣，縱使繼父酒醒後敲門，她也不敢出去，最後繼父用硬幣開鎖，並安撫她說：

妳放心，我會跟愛妳媽媽一樣愛妳，妳不能跟媽媽說，妳知道媽媽的個性，講了會發生什麼事，妳很清楚。

這時她想到為了媽媽、為了繼續擁有安穩的生活，也只好委屈把這段事情埋藏腦海深處。然而繼父食髓知味，多年來三不五時就會趁著家中無人對她性侵；直至她升上高職3年級（相當於中六），忍無可忍下試探性問媽媽，如果繼父趁酒醉性侵她，媽媽會不會相信，但媽媽卻說：

如果是真的，那就是妳勾引他！

拼命上學上班不回家捱出卵巢癌

許寀菁表示，聽見當下頓時感到傷心欲絕，而又因為繼父時不時就侵犯她，讓她的個性逐漸變得自卑，也變得不愛回家。她透露，當時已經有做兼職賺錢，而自此她就決定早上上學、晚上上班，放假也會兼職其他工作，目的就是避免回家遭受侵犯。

然而在如此壓抑的生活模式，讓她在就讀專科學校時確診罹患卵巢癌。她憶述，當時腫瘤有12厘米大小，卵巢也已經反轉變黑，「醫生曾說如果再不開刀做手術，可能性命也不保」，結果她才連忙做手術切掉一邊卵巢。

許寀菁最後表示，繼父性侵犯她足足9年，後來因為媽媽欠債，以及揭發繼父有另一個家庭，許寀菁毅然決定離開他們，才得以活出自己的人生。

卵巢癌7類高危人士

據香港癌症資料統計中心指，本港在2020年共錄得585宗卵巢及腹膜癌新症，及257宗死亡個案，分別成為本港女性最常見及最致命癌症的第6位。香港綜合腫瘤中心臨床腫瘤科專科醫生黃麗珊曾指出，目前卵巢癌成因不明，而且早期病徵較難察覺，以致病人容易錯失治療黃金期，有研究指以下7類人士屬高危一族：

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卵巢癌4大常見徵狀

雖說卵巢癌早期病徵不明顯，但黃麗珊醫生表示，若女性發現身體持續出現以下4大徵狀，宜盡快求醫診治：

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