英國王室｜哈里疑敗走美國密謀返英　發出和解訊號盼修補與家人關係

▲ 據消息人士透露，哈里王子正密謀重返英國王室，並擬與父王查里斯修補關係。（法新社）

【英國王室/哈里王子】早前脫離英國王室、舉家移居美國的英國哈里王子，有消息透露他有意結束美國生活重返英國，修補個人形象。哈里除了向前幕僚尋求意見，同時向英國一些好友發出和解訊號，計劃尋求局部重返王室，履行「非常低調的王室職責」，並修補與國王查里斯三世的關係。

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傳哈里求助：我目前所做的行不通

據消息人士向英國《星期日郵報》（Mail on Sunday）透露，哈里正遠離美國荷里活公關人員，並尋求英國好友及前幕僚的建議。他在求助時直認︰「我必須做點不一樣的事情，因為我現在做的顯然行不通。」顯示他正重新思考其行事方式。不過，消息人士強調，哈里及其妻梅根並不尋求「永久」回歸。

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哈里返英想出席普通活動贏民心

報道指，哈里其中一名聯繫人是「值得信賴的老派知己」，另一名朋友甚至為他擬定回歸策略，對方表示哈里若返英時保持低調，避免宣傳，只參加如剪綵等非常普通的活動，將可證明自己並再次贏得民眾支持。對於哈里重新融入英國社交圈，哈里願意接受各種建議，包括在特定家庭成員允許的狀況下，回歸執行非常低調的王室職責。

此外，哈里利用WhatsApp向英國老友發出和解訊息，他們十分樂意幫助他，並稱這任務稱為「讓哈里從冷宮回歸行動」，也有人建議他找回前私人秘書福克斯，負責帶頭組織他的「回歸」行動，福克斯對此未有任何看法。

▲ 哈里與哥哥王儲威廉目前的關係降至冰點。（法新社）

哈里欲向英王室釋出和解訊息

哈里過往曾接受一連串訪問、拍攝紀錄片與、甚至出回憶錄「消費」英國王室、家人後，最近他的回憶錄「Spare」平裝版將於10月出版，他決定不予以更新內容、也不會接受訪問，似向英王室釋出和解「善意」，只是他先前造成的傷害是否能獲得家人的原諒，就有待觀察。

有報道稱，英王查理斯或願意與哈里修復關係，甚至就探索寬恕一事，與宗教領袖進行討論與磋商。至於哈里與哥哥王儲威廉目前的關係降至冰點，兩兄弟上月出席姨丈費洛斯男爵（Lord Robert Fellowes）的葬禮時，兩人全程沒有交談。

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