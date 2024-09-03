Charming Way推出新作《一些事一些人》　張明偉面對無數未知數：一齊勇敢去克服！

▲ 張明偉任主音的樂隊Charming Way推出新歌《一些事一些人》。

曾因演TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》入屋的張明偉除是演員外，亦是名音樂人。由主音張明偉、鼓手陳偉倫、吉他手黃嘉麟和低音吉他手李兆偉組成的本地獨立搖滾樂隊Charming Way剛剛推出新歌《一些事一些人》，新歌由樂隊作曲，邀來Adrian Chan監製和梁栢堅填詞，合奏出人生的譜曲。

新歌的弦樂部分更是遠赴德國錄製，而所有樂手均來自香港，整個作品動用了超過60位工作人員，花了大半年時間去完成這件心血結晶。

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齊勇敢克服挑戰

《一些事一些人》MV邀請蘇麗珊任女主角，許倚榕以及樂隊各成員等亦客串演出。故事講述女主角從出生到步入社會，反映不同人都會同樣面對的心路歷程。回憶片段像走馬燈般一幕幕重現，雖然看似微不足道，卻在不知不覺中塑造了我們的生命旅程。

張明偉表示：「在香港生活，面對無數未知的挑戰，創作並不容易，相信大家都同我一樣，受到各方面挑戰，希望呢首歌可以同大家一齊勇敢去克服！」

Charming Way藉着新歌跟樂迷分享：「無論經歷多少、分歧多大、情感多深，我們始終無法逃脫彼此的牽引。在浩瀚的宇宙面前，人類的存在顯得極其渺小。每一次相聚和離別，彷彿都是萬物秩序中微不足道的一部分。我們共同面對命運的無常，卻也珍惜著這份難得的緣分。窺探着人生的走馬燈，讓我們一起見證著生命中的喜怒哀樂。在宇宙中，透過你和我彼此交織，再次一起找到屬於自己的獨特意義。」

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