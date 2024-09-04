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毒枸杞丨內地爆食安危機　奸商疑用工業硫磺製「毒枸杞」恐致腎衰竭

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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【毒枸杞／杞子／藥材／央視】古有云枸杞可養肝明目，惟近日央視卻踢爆位於甘肅靖遠的多家枸杞工廠為謀取利益，竟然「黑心操作」，擅自違規使用對人體有害的「焦亞硫酸鈉」及「熏硫磺」以保持枸杞顏色奪目。

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據《央視財經》報道，儘管國家明確規定，禁止於枸杞及其產品中加添「焦亞硫酸鈉」，惟位於甘肅青海格爾木的多家枸杞工廠，卻暗暗在做手腳，為了增加枸杞出售機會，於是常使用焦亞硫酸鈉進行「提色增艷」。有加工商更坦言:

知道焦亞硫酸鈉不讓加，格爾木市也每年都查，但後來發現不加會虧錢，乾脆也開始放焦亞硫酸鈉了。

毒枸杞丨工業硫磺含毒性砷可損肝腎

在甘肅省靖遠縣，種植枸杞的田地佔地達28萬畝，遍布全縣14個鄉鎮，五合鎮更有「枸杞小鎮」的稱號。除了焦亞硫酸鈉，當地有商戶表示「熏硫磺」亦會用另一方法使枸杞保持光鮮亮麗。

新鮮的枸杞摘下來後，也要先用「亞鈉鹼水」洗過一遍，這樣曬出來的果子才會鮮亮好看；惟一下雨，即使是焦亞硫酸鈉洗過的枸杞，品質也很難保證，這時就只能用殺手鐧「燻硫磺」

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在記者偷拍燻製棚期間，亦因聞到棚內大量刺激性氣體，而呼吸困難、淚流不止。據了解，這些用工業硫磺燻製的枸杞，將會分銷往大小餐廳、藥材舖，亦有被製成茶包或枸杞酒的產品。記者其後把在靖遠縣購買到的枸杞樣本，送到了寧夏國際枸杞交易中心品質檢測站進行檢測。檢測結果顯示，11個枸杞樣本，依《食品添加劑使用衛生標準》全部不合格。

事實上，報道指工業硫磺不能用作食品加工，因含有毒性砷，人一旦食用，有機會損害腎功能，甚至造成腎衰竭、多發性神經炎、肝功能損害等。

同場加映: 消委會27款枸杞子檢測

本港消委會在2023年4月，曾測試市面上27款乾枸杞子，發現全部均含不同種類的重金屬，逾7成檢出除害劑，當中1款更檢出7種除害劑。27款產品中，僅6款不含鉛和除害劑，有5款總評獲4.5星高分。

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