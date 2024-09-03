學童輕生︱開學第2日穿校服男生墮樓身亡 教育心理學家：現5種身體反應要留神
撰文： 陳麗薇
發布時間： 3 小時前
開學第二日，即有學童輕生消息！今日（3日）早上8時08分，屯門建生邨一名少年墮樓身亡。建生邨裕生樓保安員巡經大廈一樓，發現簷篷有一名穿校服的少年倒臥現場，疑高處墮下。事主是一名中學男生，並身穿校服，警方、消防和救護員到場，證實少年已身亡，警員登樓聯絡死者家屬，現正調查少年身份及墮樓原因。
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近年學童精神健康問題引起社會關注，香港大學社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝曾表示，學童輕生問題除了與學業壓力有關外，亦與家庭有關。
學童輕生︱青少年階段易現情緒問題
註冊教育心理學家李穎昕(Michelle)接受TOPick曾指出，青少年階段容易出現情緒問題，可以從兩方面，生理及心理上分析：
心理上，青少年階段是發展我們的自我形象階段，這個位置像大人又像小朋友，又未必完全知道自己的情況，容易令自己迷失或者覺得很難融入社交圈子，自我形象較低，但幫自己的方法又未必成熟，容易有一些情緒上的困難。而青春期容易受同輩壓力所影響，好想有歸屬感有自己的社交圈子，跟家人亦容易出現衝突。
而生理上，15-19歲這個年齡層面對比較多的挑戰，容易抑鬱、焦慮的症狀，原因是本身青春期荷爾蒙身體轉變，情緒反覆，搖擺不定，容易影響情緒。
出現以下5種身體反應要留意自己的情緒問題:
1.失眠
2.沒有胃口
3.經常覺得疲倦
4.行為方面想退縮，不想工作，無精打彩
5.情緒低落
如何減低壓力?
學童輕生︱5種方法減低壓力
Michelle表示學生可以從5方面減低壓力:
1.覺得自己的時間管理比較差
讀大學現在沒有人監管，我可能要問身邊人如何做好時間管理，內在就是可以反思自己的思維，努力去改善或尋求幫助。
2.太多功課，如何處理？
可以跟講師、教授傾訴，可否延期遲點才交，或者見輔導，很多大學對於有情緒病、特殊教育需要、都很積極去支援，只要開口問，附近就有資源去幫助你，當然可以跟朋友傾訴。
3.相信可以改變
壓力可能未必再是父母或者老師給，可能是從小接觸或者社會上灌輸，連帶自己都相信了，要知道這些是可以改變，對自己的期望是可以改變及調節，去到不同環境或身體狀況應該要調節。
4.調節自我期望
留意自己的症狀，如果身體、情緒、行為都出現問題，要停一停自己反思，是否對自己期望過高，是否是全班之中落後，對自己失望，是什麼令到自己辛苦?亦都需要評估自己的程度去到什麼位置，需要找幫手嗎?愈早找人幫助，通常需要支援愈小，如果我們令雪球滾大，反而更難去處理。有時我們都很難察覺我們自己的自我期望太高，亦都可以找朋友傾訴，問老師，對自己的期望是否過高？
5.找興趣滋養自己
增加自己的社交網絡，如果學校認識不到朋友，其實還有很多地方可以認識朋友。同正面思維去平衡自己生活壓力，如果人生只有讀書，讀書就有大壓力，人相對就會很容易在壓力之下，除了讀書外，有其他興趣滋養自己，令自己休息，生活就會平衡。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」
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