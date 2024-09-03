紮職3X法證先鋒VI丨大馬KOL主動向男神索抱　黃宗澤隔空抱抱拒接受豔福

▲ 黃宗澤（Bosco）獲「大馬波神」索抱！

黃宗澤（Bosco）主演劇集《法證先鋒VI：倖存者的救贖》正在熱播外，他有份參演的電影《紮職3》已上映，早前黃宗澤到馬來西亞宣傳該電影。

黃宗澤於當地接受「性感網紅」蕭佩兒訪問，蕭佩兒（Puiyi）Instagram坐擁2284萬粉絲，看似人氣強勁。

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問黃宗澤擇偶條件：我可否apply

呢位KOL早前訪問黃宗澤，期間禁不住流露仰慕之情，主動問Bosco的理想型女友是那一種。

Bosco即回答：「首先唔可以太嗲，要整齊。」進擊的蕭佩兒即說：「咁你覺得我有冇資格可以apply？」

被剎個措手不的Bosco即驚訝說：「嘩，我第一日見你喎。」之後更反問：「咁你會唔會整亂嘢呀？」蕭佩兒回答：「咁我都幾亂吓。」Bosco大派檸檬：「咁冇嘢啦，byebye！」

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女方主動要求抱抱

之後蕭佩兒續問：「如果有一日有嘴咀戲或者床上戲，咁你有乜睇法？」Bosco笑言：「咁正！咁我係一個演員，劇本嘅劇情有需要就要做。」蕭佩兒笑說：「我可以同你一齊拍呢個，哈哈！」，表現得好進擊。

接著蕭佩兒自爆是Bosco粉絲，更向對方提出要求：「都結尾了，可唔可以有一個擁抱？」Bosco即說：「哦，我抱你？」見Bosco雙手隔空擁抱蕭佩兒，完全沒接觸到女方。

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大馬網紅被指「買假粉」

網紅蕭佩兒擁有「大馬波神」之稱，不時於IG上分享美照，2019年，蕭佩兒將電腦送去維修，令當中的裸照外流，更遭到勒索讓她陷入低潮。

後來她轉戰成人產業，透過訂閱制平台發布照片牟利，及至2022年12月，蕭佩兒宣布退出成人圈後，開始從事音樂事業，並於夜店做DJ打碟，不過有傳蕭佩兒於 IG「買假粉」。

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