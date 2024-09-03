47人初選案｜林景楠求情指明白參加初選幼稚愚蠢中計謀　所有被告求情完畢擇日判刑

▲ 被告呂智恆。（資料圖片）

47人涉組織及參與民主派初選，被控串謀顛覆國家政權案，45名罪成被告分批陸續求情。法官今（3日）於西九龍裁判法院（暫代高院）聽取被告林景楠及呂智恆求情。認罪並轉任從犯證人的被告林景楠於求情信稱，明白參加初選幼稚和愚蠢，中了別有用心的國家的計謀，又指受到很多海外勢力及網絡傳媒的渲染，間接成為反中亂港的一分子。45名罪成被告已完成求情，法庭稍後將通知各方判刑日子。

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本案為高等法院案件，不設陪審團，主審法官為《港區國安法》指定法官陳慶偉、李運騰及陳仲衡。

為林景楠求情的大律師范凱傑指，林在很後期才加入串謀，屬「其他參與者」，林沒有出席協調會議，沒簽「墨落無悔」聲明。范又指，林作出2份無損權益供詞及任控方證人協助控方。

法官李運騰指，林在無損權益供詞只提到自己為何參與初選，沒有提及其他被告。范確認林只提及區諾軒、趙家賢及沈旭暉，范指供詞的用處是顯示謀劃的共謀者。法官表示，沈並非共謀者，區趙兩人是組織者似乎亦沒有爭議，裁決理由書最終沒有依賴林的證供。

范其後讀出林的求情信節錄，林解釋由不認罪到認罪的轉變，稱在候審期間透過反覆論證，明白到參加初選是非常幼稚及愚蠢的行為，不會令香港變得更好，只會令社會變得更加撕裂和混亂，甚至危害國家安全。參與初選最終可能令特首下台，其實是中了其他別有用心的國家、團體和人的計謀。

林稱透過深切反省，意識到自己要為自2019年起的社會撕裂付上不少責任，因為自己是黃色經濟圈的領頭者，「我深深悔疚和反省」。

林引用國家主習近平「香港不能亂，也亂不起」的講話，稱自己深切反思過去所做的一切後，發現很多香港人包括自己，一直受到很多海外勢力及網絡傳媒的渲染，間接成為反中亂港的一分子，故主動聯絡國安處希望認罪，表示最真誠的認錯，讓自己日後貢獻社會和國家，林又感謝控方讓自己成為證人。

林稱，明白控罪非常嚴重，但望法庭寬大處理，讓他履行父親的責任，照顧3子及家人。林稱，希望重新投入中港泰三地，用實際行動抓住香港由治及興的機會，說好香港故事和國家故事。林最後向中央政府及特區政府，尤其是海關和警隊，以及被他影響到的市民朋友真誠道歉。

范指，求情信反映林有真誠悔意，范又指當傳媒報導林任控方證人後，其店鋪受到破壞，林亦出於安全考量安排家人移居泰國，希望法庭量刑時考慮。范指，林希望法庭索取社會服務令報告，法官陳慶偉表明沒可能。

代表呂智恆的大律師陳世傑指，呂屬於「其他參與者」，若法庭認為呂屬「積極參與者」，應裁定呂為當中的低程度。呂初選時批評制度的言論是希望得到選票。

陳續指，呂的童年坎坷，其志願是做社工，他因本案定罪被除牌。呂參與否決預算案的謀劃是為了令政府回應訴求，他現已非常後悔，希望法庭量刑時考慮呂對社會的貢獻，讓呂早日重投社會，辯方又指本案所帶來的阻嚇性已廣為人知，被告現需要可讓他們療癒的刑期。

45名罪成被告已求情完畢，法官表示稍後將通知各方判刑日子。呂申請撤銷保釋，林則准保釋至判刑。

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