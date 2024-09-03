  • 33°C
香港時間：202493日 (二) 16:46
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

47人初選案｜林景楠求情指明白參加初選幼稚愚蠢中計謀　所有被告求情完畢擇日判刑

社會

撰文： 陳曉欣

發布時間： 3 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

被告呂智恆。（資料圖片）

47人涉組織及參與民主派初選，被控串謀顛覆國家政權案，45名罪成被告分批陸續求情。法官今（3日）於西九龍裁判法院（暫代高院）聽取被告林景楠及呂智恆求情。認罪並轉任從犯證人的被告林景楠於求情信稱，明白參加初選幼稚和愚蠢，中了別有用心的國家的計謀，又指受到很多海外勢力及網絡傳媒的渲染，間接成為反中亂港的一分子。45名罪成被告已完成求情，法庭稍後將通知各方判刑日子。

最新影片推介

童學園
記者直擊黃澤鋒囡囡小黃妃開學

本案為高等法院案件，不設陪審團，主審法官為《港區國安法》指定法官陳慶偉、李運騰及陳仲衡。

為林景楠求情的大律師范凱傑指，林在很後期才加入串謀，屬「其他參與者」，林沒有出席協調會議，沒簽「墨落無悔」聲明。范又指，林作出2份無損權益供詞及任控方證人協助控方。

法官李運騰指，林在無損權益供詞只提到自己為何參與初選，沒有提及其他被告。范確認林只提及區諾軒、趙家賢及沈旭暉，范指供詞的用處是顯示謀劃的共謀者。法官表示，沈並非共謀者，區趙兩人是組織者似乎亦沒有爭議，裁決理由書最終沒有依賴林的證供。

范其後讀出林的求情信節錄，林解釋由不認罪到認罪的轉變，稱在候審期間透過反覆論證，明白到參加初選是非常幼稚及愚蠢的行為，不會令香港變得更好，只會令社會變得更加撕裂和混亂，甚至危害國家安全。參與初選最終可能令特首下台，其實是中了其他別有用心的國家、團體和人的計謀。

林稱透過深切反省，意識到自己要為自2019年起的社會撕裂付上不少責任，因為自己是黃色經濟圈的領頭者，「我深深悔疚和反省」。

林引用國家主習近平「香港不能亂，也亂不起」的講話，稱自己深切反思過去所做的一切後，發現很多香港人包括自己，一直受到很多海外勢力及網絡傳媒的渲染，間接成為反中亂港的一分子，故主動聯絡國安處希望認罪，表示最真誠的認錯，讓自己日後貢獻社會和國家，林又感謝控方讓自己成為證人。

林稱，明白控罪非常嚴重，但望法庭寬大處理，讓他履行父親的責任，照顧3子及家人。林稱，希望重新投入中港泰三地，用實際行動抓住香港由治及興的機會，說好香港故事和國家故事。林最後向中央政府及特區政府，尤其是海關和警隊，以及被他影響到的市民朋友真誠道歉。

范指，求情信反映林有真誠悔意，范又指當傳媒報導林任控方證人後，其店鋪受到破壞，林亦出於安全考量安排家人移居泰國，希望法庭量刑時考慮。范指，林希望法庭索取社會服務令報告，法官陳慶偉表明沒可能。

代表呂智恆的大律師陳世傑指，呂屬於「其他參與者」，若法庭認為呂屬「積極參與者」，應裁定呂為當中的低程度。呂初選時批評制度的言論是希望得到選票。

陳續指，呂的童年坎坷，其志願是做社工，他因本案定罪被除牌。呂參與否決預算案的謀劃是為了令政府回應訴求，他現已非常後悔，希望法庭量刑時考慮呂對社會的貢獻，讓呂早日重投社會，辯方又指本案所帶來的阻嚇性已廣為人知，被告現需要可讓他們療癒的刑期。

45名罪成被告已求情完畢，法官表示稍後將通知各方判刑日子。呂申請撤銷保釋，林則准保釋至判刑。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

47人初選案｜毛孟靜獲前議員石禮謙撰求情信　望以5至6年為起刑點
13:52 2024/07/10
47人初選案｜毛孟靜獲前議員石禮謙撰求情信　望以5至6年為起刑點
47人初選案｜區諾軒撰信替岑子杰求情　余慧明稱錯在太愛香港官指無悔意
15:12 2024/07/11
47人初選案｜區諾軒撰信替岑子杰求情　余慧明稱錯在太愛香港官指無悔意
47人初選案｜法庭指因不可預見情況押後聽取求情　涉何桂藍林卓廷等19人
20:06 2024/07/16
47人初選案｜法庭指因不可預見情況押後聽取求情　涉何桂藍林卓廷等19人
47人初選案｜伍健偉求情指初選是陽光底下的計劃 並非單靠本案47人能達成
14:06 2024/08/27
47人初選案｜伍健偉求情指初選是陽光底下的計劃 並非單靠本案47人能達成
47人初選案｜吳敏兒求情指謀劃難以實行　或遭選舉主任取消資格
13:57 2024/08/28
47人初選案｜吳敏兒求情指謀劃難以實行　或遭選舉主任取消資格
47人初選案｜新東9人求情　鄒家成一方求情指參選因信公民參與可改變社會
17:19 2024/09/02
47人初選案｜新東9人求情　鄒家成一方求情指參選因信公民參與可改變社會

你可能感興趣

47人初選案｜毛孟靜獲前議員石禮謙撰求情信　望以5至6年為起刑點
13:52 2024/07/10
47人初選案｜毛孟靜獲前議員石禮謙撰求情信　望以5至6年為起刑點
47人初選案｜區諾軒撰信替岑子杰求情　余慧明稱錯在太愛香港官指無悔意
15:12 2024/07/11
47人初選案｜區諾軒撰信替岑子杰求情　余慧明稱錯在太愛香港官指無悔意
47人初選案｜法庭指因不可預見情況押後聽取求情　涉何桂藍林卓廷等19人
20:06 2024/07/16
47人初選案｜法庭指因不可預見情況押後聽取求情　涉何桂藍林卓廷等19人
罪案 選舉 一國兩制 請願示威 國家安全處 國安法 港區國安法 呂智恆 區諾軒

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（09月03日 時間12:05）
急症室最長等候時間（09月03日 時間12:05）
百潔布｜黃色海綿非用作洗碗？3M親解百潔布正確用法　專家揭菌量超多可用1物代替
百潔布｜黃色海綿非用作洗碗？3M親解百潔布正確用法　專家揭菌量超多可用1物代替
打風│熱帶風暴摩羯距港逾600公里　天文台料傍晚5-8掛1號波
打風│熱帶風暴摩羯距港逾600公里　天文台料傍晚5-8掛1號波
早餐陷阱丨早餐食麵包無益 醫生列3大健康危機 1類人要少吃
早餐陷阱丨早餐食麵包無益 醫生列3大健康危機 1類人要少吃
飲食攻略｜抗癌20年無復發　毒物專家公開表妹痊癒關鍵　靠補1種營養素增免疫力
飲食攻略｜抗癌20年無復發　毒物專家公開表妹痊癒關鍵　靠補1種營養素增免疫力