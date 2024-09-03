搶人才｜人才辦推人才義工計劃料數百人參加　助融入社會擴闊圈子

▲ 人才辦推人才義工計劃。（陳靜儀攝）

人才服務辦公室今日（3日）宣布推出人才義工計劃，與義務工作發展局及及不同非政府機構合作，為來港人才提供義工服務機會，以助他們連繫社區、擴闊社交圈子，初期料有數百人參加。

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計劃會由人才辦擔當聯繫人角色，與義務工作發展局及不同非政府機構、合作夥伴及企業，如基督教勵行會，緊密合作，為來港人才提供多元化的義工服務機會。

勞福局局長孫玉菡在計劃啓動禮致辭時指，人才辦至今成立10個月，過去進行很多工作推廣香港、把香港建造成國際高端人才集聚高地，亦為新來港人才提供求職、教育、住宿等協助，但服務較單向。而是次計劃則是雙向，讓來港人才透過參與義工服務，為香港社會貢獻所長，同時跟本地人深度結合，成為朋友、多說廣東話，真正融入社會，「來港人才均身懷絕技、十分優秀，希望來港貢獻自己力量、貢獻香港社會。要真正融入社會，其實要跟本地人融合，沒甚麼比為社會公益做事這共同目的更好。大家有無私目的，不為利益，是為香港社會、為弱勢社群和社會大項目齊心出力，貢獻時間和能力。」

孫玉菡強調，香港本來就是聚集來自五湖四海的人，才令香港變成今日的香港，故無論人才來自哪裏，只要來到香港，擁抱香港價值、發揮所長和作出貢獻，就是香港的一份子。

劉鎮漢：計劃屬自願性質

至於義工服務內容，人才辦總監劉鎮漢形容持開放態度，人才可選擇為小朋友補習、教授普通話，也可提供專業意見，如金融人才可為開辦小生意的老闆，提供管理銀行帳目的意見；香港亦有很多大型盛事，包括單車節、渣馬等，需要大量人手，未來會逐步發展至其他形式的義工服務。

他認為做義工能讓人才以身體力行方式，更快融入社會和作出貢獻；並指計劃屬自願性質，參與人數視乎合作機構需要，但初期應有數百人。他又提到，人才辦隔星期開設研討會和座談會，邀請商業夥伴為來港人士提供資訊每次有70至80人到場，網上直播有4,000至5,000人觀看，形容是漸見成效，會繼續努力。

被問及來港人才過去做義工面對的困難，港漂圈創辦人趙磊表示，內地沒有成熟的義工文化，內地人普遍不了解義工能令自己成長，故是次活動是很好的契機，讓他們明白「在拼命賺錢以外，也要貢獻社會。」他並指義工服務有很多好處，人才在貢獻社會同時，可了解香港文化、豐富經歷、學好廣東話、識更多本地人，甚至找到有愛心的男女朋友，繼而生兒育女，解決人口問題，「多一個朋友多一條路。」

香港優才及專才協會主席駱勇則稱，香港義務工作發展非常完善和成熟，不但是全民活動和生活態度，亦是對香港愛的表達。

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記者：梁薾心