糖尿病｜男子貪方便三餐「這樣吃」慘罹糖尿病　醫生：死亡風險增50%

▲ 65歲男退休貪方便三餐「這樣吃」慘罹糖尿病，醫生：死亡風險增50%。

【糖尿病／飲食習慣／退休／高血糖／心血管疾病／死亡風險】糖尿病與飲食習慣息息相關。台灣一名65歲男子，退休後因貪方便，一日三餐吃1類食物，結果導致體重增加，血糖飆升，就醫檢查後確診糖尿病。醫生警告，一類食品若攝取過量，心血管疾病死亡風險恐增50%。

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糖尿病｜一日三餐「這樣吃」罹糖尿病

台灣初日診所減重專科暨家醫科醫生魏士航分享案例，指一名65歲男子退休後，為了方便，他每周都會到超市購買冷凍食品，早餐吃急凍包點、饅頭，午餐吃微波爐加熱的炒飯、炒烏冬麵，晚餐如果老婆沒煮，就會吃急凍水餃。結果，該名男子不僅身材走樣、體重增加，還患上糖尿病，就診時糖化血色素高達10.2%（正常值4.0至5.6%）。

糖尿病｜加工食品分為4等級

魏士航醫生指出，國際上最廣泛使用的「NOVA」飲食分類系統，將加工食物分為4等級。以雞蛋為例，未加工的雞蛋屬於第1級；加鹽調味的荷包蛋屬於第2級；將第1、2級食品組合後再加工的蛋黃醬，被分為第3級；至於添加了防腐劑、甜味劑、修飾澱粉等成分後製造出來的蜂蜜蛋糕，則是第4級的「超加工食品」。

也就是說，「超加工食品」包括颱風天必囤的泡麵、罐頭、薯片等，都普遍存在於日常生活。魏醫生表示，他曾有一段時間，每晚小孩就寢後，老婆就會吃一包薯片紓壓，若老婆沒吃完，自己也會幫忙吃光，直到發現衣服變緊，才驚覺不能再這樣放縱，

我們算有警覺性的，一般民眾不克制很容易就吃出肥胖病。

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魏醫生引述今年刊登在《英國醫學期刊》的研究顯示，從大腸癌、睡眠問題、氣喘、高血壓到代謝症候群、過重、第2型糖尿病等32種疾病，都與攝入大量超加工食品有關。研究指出，攝取過量超加工食品，會提高50%的心血管疾病死亡風險和代謝症候群發生風險，焦慮等心理疾病也會增加48%到53%的風險。

糖尿病｜3招戒斷超加工食品

對於如何戒斷超加工食品，魏士航醫生分享以下3招：

改變購物環境：購買前先列好購物清單，減少衝動購物，並選擇肉舖、生鮮鋪或提供較多健康選項的店家；

改變時機點與份量：超加工食品適時享用即可，例如只在出遊時吃薯片，每周最多不超過3次；

學會辨認成分標示：選擇成分相對單純的品項，避開看似健康卻含有過多的糖和油脂的食物，例如燕麥奶。

4大不良習慣恐誘糖尿病

瑞金醫院急診科副主任盛慧球強調，不少年輕糖尿病患者求醫時，多數不知道自身患有糖尿病，這些人普遍都有以下4大不良習慣，再加上一些關於感染的誘發因素，便可能發展為敗血症甚至敗血症休克：

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糖尿病8大症狀





















8種食物可逆轉糖尿病

台灣腎臟科醫生江守山曾在其著作《生病一定要吃藥嗎？》中，分享以下8種有助逆轉糖尿病的食物：

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