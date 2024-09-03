兒童理財丨「財商」理財新智慧　培養孩子正確金錢觀

▲ 財商教育其實包括一個人的財務知識，技能和態度。當中的態度其實是指價值觀，指個人對金錢的看法和態度。

理財和財商雖然相關，但其實兩者之間是有一些區別的。

理財著重知識及工具，對個人或家庭的財務進行管理及配置，當中包括預算、儲蓄、投資和風險管理。理財最主要的目的是令財務穩健達，達到長期經濟目標。學理財當然重要，能裝備理財能力，就懂得如何配合適當的理財產品和財務計劃。

▲ 財商較理財其實有更高層次的意義，它不單只是理財的能力，而是一個理財的智慧。

但什麼是財商呢? 財商其實有更高層次的意義，它不單只是理財的能力，而是一個理財的智慧，有智慧才可以將能力得以發揮。財商教育其實有三個層面，包括一個人的財務知識，技能和態度。當中的態度其實是指價值觀，指個人對金錢的看法和態度。

包括以下的幾方面:

1. 對金錢的基本認知，你覺得錢是什麼呢?

2. 對消費的態度，你是應買得買還是喜歡就買呢?

3. 對金錢和財富的理解，你認為什麼財富呢?

4. 你是為金錢而活還是為生命中的意義而生活呢?

▲ 財商教育所提及的態度是指價值觀，指個人對金錢的看法和態度。

一個人自出生就要開始用金錢，但又好似從來沒有人教我們怎樣用錢及如何建立一個正確的金錢觀念。如果財商即價值觀教育是那麼重要，小朋友如果可以從小學習，就可以幫助他們在成長路上培養正確的金錢觀，甚至人生觀。

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