  • 33°C
香港時間：202493日 (二) 16:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

兒童理財丨「財商」理財新智慧　培養孩子正確金錢觀

休閒消費

發布時間： 3 小時前

分享：

分享：

熱門 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

財商教育其實包括一個人的財務知識，技能和態度。當中的態度其實是指價值觀，指個人對金錢的看法和態度。

理財和財商雖然相關，但其實兩者之間是有一些區別的。

理財著重知識及工具，對個人或家庭的財務進行管理及配置，當中包括預算、儲蓄、投資和風險管理。理財最主要的目的是令財務穩健達，達到長期經濟目標。學理財當然重要，能裝備理財能力，就懂得如何配合適當的理財產品和財務計劃。

財商較理財其實有更高層次的意義，它不單只是理財的能力，而是一個理財的智慧。

但什麼是財商呢?  財商其實有更高層次的意義，它不單只是理財的能力，而是一個理財的智慧，有智慧才可以將能力得以發揮。財商教育其實有三個層面，包括一個人的財務知識，技能和態度。當中的態度其實是指價值觀，指個人對金錢的看法和態度。

包括以下的幾方面: 

1.    對金錢的基本認知，你覺得錢是什麼呢?  

2.    對消費的態度，你是應買得買還是喜歡就買呢? 

3.    對金錢和財富的理解，你認為什麼財富呢? 

4.    你是為金錢而活還是為生命中的意義而生活呢? 

財商教育所提及的態度是指價值觀，指個人對金錢的看法和態度。

一個人自出生就要開始用金錢，但又好似從來沒有人教我們怎樣用錢及如何建立一個正確的金錢觀念。如果財商即價值觀教育是那麼重要，小朋友如果可以從小學習，就可以幫助他們在成長路上培養正確的金錢觀，甚至人生觀。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

撰文 : 潘子欣(Liz 老師) 財商教育學院首席培訓師及課程發展總監

相關文章

開學日︱聖公會李兆強小學舉辦「新開始！Get Set Goal! 」 校長鼓勵設目標：持之以恆才會成功
18:50 2024/09/02
開學日︱聖公會李兆強小學舉辦「新開始！Get Set Goal! 」 校長鼓勵設目標：持之以恆才會成功
開學日︱獅子會何德心小學開學日跳繩躍動 校長：願學生「敢創敢夢」迎新學年
18:55 2024/09/02
開學日︱獅子會何德心小學開學日跳繩躍動 校長：願學生「敢創敢夢」迎新學年
開學日｜明道小學重視學生心靈需要　師生傾足70分鐘再開學
今日 10:00
開學日｜明道小學重視學生心靈需要　師生傾足70分鐘再開學

你可能感興趣

開學日︱聖公會李兆強小學舉辦「新開始！Get Set Goal! 」 校長鼓勵設目標：持之以恆才會成功
18:50 2024/09/02
開學日︱聖公會李兆強小學舉辦「新開始！Get Set Goal! 」 校長鼓勵設目標：持之以恆才會成功
開學日︱獅子會何德心小學開學日跳繩躍動 校長：願學生「敢創敢夢」迎新學年
18:55 2024/09/02
開學日︱獅子會何德心小學開學日跳繩躍動 校長：願學生「敢創敢夢」迎新學年
開學日｜明道小學重視學生心靈需要　師生傾足70分鐘再開學
今日 10:00
開學日｜明道小學重視學生心靈需要　師生傾足70分鐘再開學
中小學教育 經濟 儲蓄 小學

最高瀏覽

急症室最長等候時間（09月03日 時間12:05）
急症室最長等候時間（09月03日 時間12:05）
百潔布｜黃色海綿非用作洗碗？3M親解百潔布正確用法　專家揭菌量超多可用1物代替
百潔布｜黃色海綿非用作洗碗？3M親解百潔布正確用法　專家揭菌量超多可用1物代替
打風│熱帶風暴摩羯距港逾600公里　天文台料傍晚5-8掛1號波
打風│熱帶風暴摩羯距港逾600公里　天文台料傍晚5-8掛1號波
早餐陷阱丨早餐食麵包無益 醫生列3大健康危機 1類人要少吃
早餐陷阱丨早餐食麵包無益 醫生列3大健康危機 1類人要少吃
飲食攻略｜抗癌20年無復發　毒物專家公開表妹痊癒關鍵　靠補1種營養素增免疫力
飲食攻略｜抗癌20年無復發　毒物專家公開表妹痊癒關鍵　靠補1種營養素增免疫力