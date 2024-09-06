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食用安全｜外賣餐具含1成分增糖尿病患癌6大風險　醫生：這些食物包裝最常見

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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【外賣／餐具／癌症／食用安全／外賣盒／致癌物／PFAS】食外賣時除了要注意食物成分外，連餐具成分都要小心？台灣腎臟內科醫生指出，不少外賣餐具及包裝袋上含有全氟烷基物（PFAS），其中又以薯條、漢堡等高油食物的包裝紙袋上最為常見，長期接觸恐造成免疫系統受損、生殖及發育問題，甚至多種癌症等一系列健康風險，呼籲大眾應盡量自備餐具，避免攝取。

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工作繁忙，不少人可能會靠外賣解決三餐，台灣台南新樓醫院腎臟內科醫生王婷翊日前於健康平台「健康2.0」發文，指PFAS存在於多種日常用品中，包括防水外套、不沾鍋、食品包裝和消防泡沫等，由於具有防油、防水的特性，亦常見於鹽酥雞、爆米花、漢堡、吐司等速食食物包裝的紙袋上。

相關內容：食用安全｜台灣測試：7款食物包裝含PFAS 永久化學物可致癌損生育能力 植物纖維飯盒超標57倍

由於這種化學物質性質相當穩定且難被分解，因此容易累積在環境中，並進入水源、土壤和食物鏈中，對健康和環境構成嚴重風險。王醫生強調指，PFAS中涵蓋數千種化合物，長期接觸PFAS可能會增加甲狀腺疾病風險外，更可導致以下6大健康風險：

食用風險｜長期接觸PFAS 6大健康風險

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食用風險｜醫生教4招減少接觸PFAS

王醫生續指，不少即棄餐具中含有PFAS、漂白劑、亞硫酸鹽類、過氧化氫、五氯酚、螢光增白劑等化學物質，應盡量避免，如想降低接觸PFAS風險，建議可從以下4大方向入手：

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同場加映：PFAS影響健康可致癌

PFAS被稱為「永久化學品」，因多數的PFAS在自然環境中非常難以分解，讓PFAS得以在環境和生物體中持續累積。同時，大多數PFAS具一端親水、另一端防水又防油的界面活性特性，因此可隨著水到處跑，進入生物體，干擾荷爾蒙等生理作用，對水源、土壤、食物和人類健康帶來嚴重污染威脅。而且PFAS毒性不低，很容易在生物體中累積並足以影響健康，導致生理功能失調，甚至引發癌症的程度。是次調查中台灣採樣的包材中有8個樣本受驗，當中7個樣本檢測出PFAS，反映含PFAS的食品包材使用氾濫、嚴重威脅人類健康。

流行病學專家何美鄉醫生則指出，PFAS自1940年代起就出現並已廣泛用於工業和各類民生物品，是一種會干擾內分泌的環境荷爾蒙，至今已出現上萬種PFAS，但對人類健康的影響，卻只有其中少數幾種泛用者有被研究。

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