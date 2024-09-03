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韓國通｜嚴崇天首獲主持獎受寵若驚　拍攝旅遊節目與韓星大玩遊戲

娛樂

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

最近《ACE Face Of Hong Kong Star Awards 韓國最耀眼香港之星頒獎典禮》在香港隆重舉行，獲獎藝人包括謝安琪、唐詩詠、伍允龍、方力申等ZD1

近年經常主持韓國旅遊節目及韓星活動的嚴崇天，獲得最耀眼男主持，首次獲獎的他表示受寵若驚：「真的很驚喜！得獎結果由韓國著名製作人核實，而且得獎者都是娛樂圈的前輩，頒獎嘉賓有黃秋生、陶大宇、黃文慧同韓國YS Group社長 Yong Heo。」

靚太安樂窩｜嚴崇天教男士西裝穿搭法　型男魅力閃耀不同場合

阿天獲得最耀眼男主持獎！

韓國通｜獲獎感光宗耀祖

阿天又謙虛表示：「我是獲獎者當中最人微言輕，知道自己有好多不足的地方需要改善，但獲獎絕對是一種肯定，感謝 Ace Entertainment 同 Ace Face of Hong Kong！做主持這麼多年以來，第一次獲得主持相關獎項，都算光宗耀祖！」

適逢阿天主持的Hoy  TV全新旅遊節目《快閃·泰日韓》今個星期一首播，可以說是喜上加喜，他謂：「因為經常主持韓國藝人相關活動，所以認識了不少演藝圈朋友，今次返首爾探韓國男團EPEX，可以欣賞EPEX開騷，仲有機會去後台探班，一起拍攝節目，EPEX成員好乖好有禮貌，仲識得讓C位給我，最開心是我玩遊戲獲勝，所以可以向他們提出一個願望，結果我要求他們教我撒嬌姿勢，好好玩！」

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韓國通｜探將韓國出道藝人JJ Baby

除了EPEX，今次亦都有探即將於韓國出道的藝人JJ Baby，阿天更獻出第一次，一起到錄音室錄韓文歌及學跳K-pop舞蹈，他笑言：「今次跟JJ Baby去她們平時用的錄音室，她們很貼心，知道我鍾意嘅韓國女團（G）- IDLE，所以選了她們的歌Fate陪我練習、錄音，另外亦都有（G）- idle的dancer，星級排舞師Min Kim練舞，但因為我完全無跳舞潛質，所以很快就放棄了！」

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韓國通｜想開拓泰國市場

作為「韓國通」的阿天今次在韓國更有新體驗：「雖然經常去韓國，但今次依然有去新的地方，譬如韓國新興的動作塗鴉，利用水槍、不同工具，隨意創作塗鴉藝術作品，由於我藝術天份太低，所以拍攝時被同事嘲笑。另外亦去了主打韓國帥哥的餐廳，入面的員工是韓國演藝圈的人，當日拍攝遇到的帥哥差不多有一米九，同行兩位女主持都被迷倒。」

阿天還透露，很有興趣再去韓國拍攝節目，因為早前同韓國女團一位成員合作，對方都有興趣一齊拍攝節目。另外亦都想開拓泰國市場，因為經常主持泰星騷，所以熟悉泰國娛樂公司，希望拍攝充滿泰星追星元素的旅遊節目。

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