親子自助餐｜東涌世茂喜來登酒店自助餐買一送一 $239起任食加拿大蟹腳+Häagen-Dazs雪糕
撰文： 林綺玲
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
【親子自助餐/酒店自助餐優惠/自助餐買一送一】一家人放假最開心去食自助餐，精明的媽媽務必把握特價優惠預訂！KKday推出港東涌世茂喜來登酒店嶼坊自助餐買一送一，自助午餐低至每位$217起任食加拿大蟹腳、巴斯克芝士蛋糕、Häagen-Dazs雪糕；晚餐更有「品味歐洲之旅」，任食即開生蠔、蟹腳、蒜蓉焗龍蝦等多款海鮮。
最新影片推介：
東涌世茂喜來登酒店嶼坊推出「加拿大蟹腳、大蝦、巴斯克芝士蛋糕」自助午餐，精選推介包括生蠔（星期六日限定）、大蝦、翡翠螺、大蜆、青口及加拿大蟹腳、大熱巴斯克芝士蛋糕、即製
雞蛋仔、無限量供應Häagen-Dazs雪糕等。
而9月「品味歐洲之旅」意式主題——地中海自助晚餐的精選菜式必食海鮮包括大蝦、翡翠螺、大蜆、青口、蟹腳等，週末及公眾假期晚市更有即開生蠔、蒜蓉焗龍蝦。另外精緻甜品包括即製雞蛋仔和無限量供應Häagen-Dazs雪糕等。地中海主題加設烤海鱸魚、希臘串燒、烤章魚配鷹嘴豆泥等。
自助餐優惠詳情：
優惠預訂日期：2024年9月3日至9月9日23:59
用餐日期：2024年9月11日至9月30日
地址：東涌怡東路9號香港東涌世茂喜來登酒店1樓嶼坊
*免費穿梭巴士服務來往香港國際機場及東涌港鐵站
*午餐消費滿$600或晚餐消費滿$1,000可享兩小時免費泊車服務
【KKday快閃限量搶–買一送一】
「加拿大蟹腳、大蝦、巴斯克芝士蛋糕」自助午餐
用餐時間：12:00–14:30
優惠價：星期一至五$478/2位，平均$239/位（原價$810/2位）
【KKday快閃限量搶–買二送二】
「加拿大蟹腳、大蝦、巴斯克芝士蛋糕」自助午餐
用餐時間：12:00–14:30
優惠價：星期六及日$1,124/4位，平均$281/位（原價$2,060/4位）
【KKday快閃限量搶–買二送二】
「品味歐洲之旅」自助晚餐
用餐時間：18:00–21:30
優惠價：星期一至四$1,700/4位，平均$425/位（原價$3,116/4位）
星期五至日$1,844/4位，平均$461/位（原價$3,380/4位）
*以上已包括原價加一服務費
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