親子自助餐｜東涌世茂喜來登酒店自助餐買一送一　$239起任食加拿大蟹腳+Häagen-Dazs雪糕

▲ KKday推出東涌世茂喜來登酒店自助餐買一送一，$239起任食加拿大蟹腳+Häagen-Dazs雪糕。（有關機構提供）

【親子自助餐/酒店自助餐優惠/自助餐買一送一】一家人放假最開心去食自助餐，精明的媽媽務必把握特價優惠預訂！KKday推出港東涌世茂喜來登酒店嶼坊自助餐買一送一，自助午餐低至每位$217起任食加拿大蟹腳、巴斯克芝士蛋糕、Häagen-Dazs雪糕；晚餐更有「品味歐洲之旅」，任食即開生蠔、蟹腳、蒜蓉焗龍蝦等多款海鮮。

最新影片推介：

東涌世茂喜來登酒店嶼坊推出「加拿大蟹腳、大蝦、巴斯克芝士蛋糕」自助午餐，精選推介包括生蠔（星期六日限定）、大蝦、翡翠螺、大蜆、青口及加拿大蟹腳、大熱巴斯克芝士蛋糕、即製

雞蛋仔、無限量供應Häagen-Dazs雪糕等。

而9月「品味歐洲之旅」意式主題——地中海自助晚餐的精選菜式必食海鮮包括大蝦、翡翠螺、大蜆、青口、蟹腳等，週末及公眾假期晚市更有即開生蠔、蒜蓉焗龍蝦。另外精緻甜品包括即製雞蛋仔和無限量供應Häagen-Dazs雪糕等。地中海主題加設烤海鱸魚、希臘串燒、烤章魚配鷹嘴豆泥等。

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自助餐優惠詳情：

優惠預訂日期：2024年9月3日至9月9日23:59

用餐日期：2024年9月11日至9月30日

地址：東涌怡東路9號香港東涌世茂喜來登酒店1樓嶼坊

*免費穿梭巴士服務來往香港國際機場及東涌港鐵站

*午餐消費滿$600或晚餐消費滿$1,000可享兩小時免費泊車服務

【KKday快閃限量搶–買一送一】

「加拿大蟹腳、大蝦、巴斯克芝士蛋糕」自助午餐

用餐時間：12:00–14:30

優惠價：星期一至五$478/2位，平均$239/位（原價$810/2位）

【KKday快閃限量搶–買二送二】

「加拿大蟹腳、大蝦、巴斯克芝士蛋糕」自助午餐

用餐時間：12:00–14:30

優惠價：星期六及日$1,124/4位，平均$281/位（原價$2,060/4位）

【KKday快閃限量搶–買二送二】

「品味歐洲之旅」自助晚餐

用餐時間：18:00–21:30

優惠價：星期一至四$1,700/4位，平均$425/位（原價$3,116/4位）

星期五至日$1,844/4位，平均$461/位（原價$3,380/4位）

*以上已包括原價加一服務費

【預訂網址】

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