  • 31°C
香港時間：202493日 (二) 19:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

排毒迷思｜女子為做「最美新娘」狂食瀉藥減肥終成植物人　毒物專家警告：肚瀉勿超這日數【附排毒5大原則】

保健美顏

撰文： 黃堯姿

發布時間： 35 分鐘前

分享：

分享：

熱門 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

女子為做「最美新娘」狂食瀉藥減肥，最終導致腦水腫，變成植物人。

【排毒／肚瀉／植物人／減肥／瀉藥】排毒切忌用錯方法，否則可能得不償失！台灣一名準新娘為了以最佳體態穿上婚紗，不惜服用坊間瀉藥排便兼排毒，最終因為肚瀉而導致她成為植物人，樂極生悲。有毒物專家警告，肚瀉不等同排毒，如果連日肚瀉而不求醫，可能會危及性命。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜紓解鬱結　靜觀導師教2個伸展動作　放鬆上半身排憂解悶

亂食瀉藥減肥

台灣臨床毒物科護理師譚敦慈在當地健康節目《健康零距離》上拆解坊間排毒迷思，指很多人以為肚瀉就是身體在排毒的狀態，排清後體重更加會下降，達到減肥效果。譚敦慈指，曾經有一個準新娘來求診，當時她準備要拍攝婚紗照。為了以最美體態示人，她不惜購買坊間一些聲稱能夠幫助身體排毒的瀉藥，賣家指藥效強勁。女事主吃完藥後不停腹瀉，故找來賣家詢問她這個情況是否正常。賣家理直氣壯解釋，

不要擔心，你這是排毒。

瀉至脫水　腦水腫成植物人

聽罷後，女事主遂放心回家繼續吃藥，結果因為反覆肚瀉，導致她腦水腫。因為沒有及時求醫，女事主最終成為植物人。譚敦慈提醒大眾，千萬不要覺得肚瀉就是排毒，並警告如果瀉超過3天，務必立刻求醫。她續指，如果肚瀉合併發燒，或是排便顏色有異，就建議立刻求醫，不要拖延。中醫師吳明珠亦在節目中強調，切勿忽視肚瀉的嚴重性，如果是老人家或小朋友連續水瀉3天，恐防已有生命危險。

譚敦慈亦就此提出身體５大排毒原則，加速身體新陳代謝：

點擊圖片放大
+5
+4

相關文章：體弱多病｜體弱女生不煙不酒4病纏身　網民突破2盲點斥自討苦吃【附身體5大器官排毒時間】

自製排毒水4大食譜

台灣營養師高敏敏在其Facebook專頁中指出，曾經遇過一名男生每天只是喝滿2升清水，一周後就已經瘦近1公斤（約2.2磅），可見喝水確實能夠幫助新陳代謝和減肥。她分享，有時候覺得喝清水感到太無聊，不妨試試自製以下4款排毒水：

點擊圖片放大
+4
+3

高敏敏補充，所謂「排毒水」是指利用水果和草本植物的香甜味，加入到清水中從而增添風味，有效增加喝水量以及補充維他命C、B群、膳食纖維、植化素、花青素等營養素，有助促進新陳代謝。

自製排毒水公式及4個步驟

高敏敏亦建議大家，除了上述4款外也可以依照以下公式和4個簡單步驟，自行搭配自己所愛的排毒水：

點擊圖片放大
+6
+5

高敏敏同時提醒大家，喝完排毒水後也要吃下當中的蔬果，因為纖維不會溶於水，所以要一併吃下才能補充到足夠營養；排毒水除了能夠增加水分補充、補充營養，也能讓平淡無奇的清水增添香甜，讓喝水不再是一件無聊的事。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

【有營食物】哈佛大學推薦10種「超級食物」　增加腸道益生菌助排毒防癌
09:18 2022/09/18
【有營食物】哈佛大學推薦10種「超級食物」　增加腸道益生菌助排毒防癌
【超級食物】2023十大「超級食物」出爐　豐富營養助排毒抗癌
13:51 2023/03/28
【超級食物】2023十大「超級食物」出爐　豐富營養助排毒抗癌
【廿四節氣】「春分」4招養肝補陽氣　中醫推介2款排毒養生茶飲
11:32 2023/03/21
【廿四節氣】「春分」4招養肝補陽氣　中醫推介2款排毒養生茶飲
【排出毒素】毒素積聚體内百病叢生 中醫推介10個排毒法兩星期見效
10:31 2023/04/06
【排出毒素】毒素積聚體内百病叢生 中醫推介10個排毒法兩星期見效
護肝食物｜醫生推介4類護肝食物排毒最見效　中和致癌物防重金屬被人體吸收
17:23 2024/04/09
護肝食物｜醫生推介4類護肝食物排毒最見效　中和致癌物防重金屬被人體吸收
飲食攻略︱多吃4類食物增肝腎排毒功能　醫生教5招養成防毒體質
15:32 2024/04/17
飲食攻略︱多吃4類食物增肝腎排毒功能　醫生教5招養成防毒體質
飲食攻略｜一日應吃多少份蔬果？　營養師教「蔬果579原則」助排毒兼抗癌
17:19 2024/06/24
飲食攻略｜一日應吃多少份蔬果？　營養師教「蔬果579原則」助排毒兼抗癌

你可能感興趣

【有營食物】哈佛大學推薦10種「超級食物」　增加腸道益生菌助排毒防癌
09:18 2022/09/18
【有營食物】哈佛大學推薦10種「超級食物」　增加腸道益生菌助排毒防癌
【超級食物】2023十大「超級食物」出爐　豐富營養助排毒抗癌
13:51 2023/03/28
【超級食物】2023十大「超級食物」出爐　豐富營養助排毒抗癌
【廿四節氣】「春分」4招養肝補陽氣　中醫推介2款排毒養生茶飲
11:32 2023/03/21
【廿四節氣】「春分」4招養肝補陽氣　中醫推介2款排毒養生茶飲
健康問題 健康養生 膳食纖維 營養素 腹瀉 發燒 台灣

最高瀏覽

打風│熱帶氣旋摩羯距港逾400公里　天文台料周三中午後或發3號波
打風│熱帶氣旋摩羯距港逾400公里　天文台料周三中午後或發3號波
元朗情侶燒炭｜男死者患腦癌從事電影道具開工不足 留遺書向業主道歉：對不起讓單位變凶宅
元朗情侶燒炭｜男死者患腦癌從事電影道具開工不足 留遺書向業主道歉：對不起讓單位變凶宅
急症室最長等候時間（09月03日 時間16:05）
急症室最長等候時間（09月03日 時間16:05）
升學就業｜讀呢科專業具3大優勢助窮人晉身中產　網民直指1個現象突破盲腸
升學就業｜讀呢科專業具3大優勢助窮人晉身中產　網民直指1個現象突破盲腸
鄭丹瑞做外父丨大女鄭瑤答應男友求婚　未婚夫「翻版黎明」Jacob背景猛
鄭丹瑞做外父丨大女鄭瑤答應男友求婚　未婚夫「翻版黎明」Jacob背景猛