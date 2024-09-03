排毒迷思｜女子為做「最美新娘」狂食瀉藥減肥終成植物人　毒物專家警告：肚瀉勿超這日數【附排毒5大原則】

▲ 女子為做「最美新娘」狂食瀉藥減肥，最終導致腦水腫，變成植物人。

【排毒／肚瀉／植物人／減肥／瀉藥】排毒切忌用錯方法，否則可能得不償失！台灣一名準新娘為了以最佳體態穿上婚紗，不惜服用坊間瀉藥排便兼排毒，最終因為肚瀉而導致她成為植物人，樂極生悲。有毒物專家警告，肚瀉不等同排毒，如果連日肚瀉而不求醫，可能會危及性命。

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亂食瀉藥減肥

台灣臨床毒物科護理師譚敦慈在當地健康節目《健康零距離》上拆解坊間排毒迷思，指很多人以為肚瀉就是身體在排毒的狀態，排清後體重更加會下降，達到減肥效果。譚敦慈指，曾經有一個準新娘來求診，當時她準備要拍攝婚紗照。為了以最美體態示人，她不惜購買坊間一些聲稱能夠幫助身體排毒的瀉藥，賣家指藥效強勁。女事主吃完藥後不停腹瀉，故找來賣家詢問她這個情況是否正常。賣家理直氣壯解釋，

不要擔心，你這是排毒。

瀉至脫水 腦水腫成植物人

聽罷後，女事主遂放心回家繼續吃藥，結果因為反覆肚瀉，導致她腦水腫。因為沒有及時求醫，女事主最終成為植物人。譚敦慈提醒大眾，千萬不要覺得肚瀉就是排毒，並警告如果瀉超過3天，務必立刻求醫。她續指，如果肚瀉合併發燒，或是排便顏色有異，就建議立刻求醫，不要拖延。中醫師吳明珠亦在節目中強調，切勿忽視肚瀉的嚴重性，如果是老人家或小朋友連續水瀉3天，恐防已有生命危險。

譚敦慈亦就此提出 身體５大排毒原則 ，加速身體新陳代謝：

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自製排毒水4大食譜

台灣營養師高敏敏在其Facebook專頁中指出，曾經遇過一名男生每天只是喝滿2升清水，一周後就已經瘦近1公斤（約2.2磅），可見喝水確實能夠幫助新陳代謝和減肥。她分享，有時候覺得喝清水感到太無聊，不妨試試自製以下4款排毒水：

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高敏敏補充，所謂「排毒水」是指利用水果和草本植物的香甜味，加入到清水中從而增添風味，有效增加喝水量以及補充維他命C、B群、膳食纖維、植化素、花青素等營養素，有助促進新陳代謝。

自製排毒水公式及4個步驟

高敏敏亦建議大家，除了上述4款外也可以依照以下公式和4個簡單步驟，自行搭配自己所愛的排毒水：

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高敏敏同時提醒大家，喝完排毒水後也要吃下當中的蔬果，因為纖維不會溶於水，所以要一併吃下才能補充到足夠營養；排毒水除了能夠增加水分補充、補充營養，也能讓平淡無奇的清水增添香甜，讓喝水不再是一件無聊的事。

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