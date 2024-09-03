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鄭丹瑞做外父丨大女鄭瑤答應男友求婚　未婚夫「翻版黎明」Jacob背景猛

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 49 分鐘前

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鄭丹瑞大女鄭瑤答應男友「翻版黎明」Jacob求婚。

旦哥鄭丹瑞榮升外父！鄭丹瑞的大女鄭瑤（Zaneta）在今天於個人社交平台上載多張與男友Jacob Chan的合照，當中包括騷出婚戒，宣布答應求婚，Zaneta寫道：「Days have been brighter lately 💛💍🥰 #isaidyes」鄭瑤接受訪問透露，其實在3月二人去巴黎時，男友成功向她求婚。

其實鄭瑤早在去初10月已通過社交平不時上載與Jacob的合照，直到今年2月初公開認愛。男友高大有型甚至有幾分與黎明似，因為Jacob Chan被網民戲稱為「翻版黎明」。

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鄭丹瑞嫁女丨鄭瑤未婚夫背景猛

據悉二人當年在東京認識，二人在同一日、同一時間去東京某餐廳出席不同的商務晚宴，發現彼此是香港人聊起上來，加上彼此都喜歡睇書、睇畫由此結緣。

英國中學會考考獲11A，於美國修讀英國文學及政治學，再轉到英國修讀莎士比亞歷史系碩士，精通中、英、德、法文四國語言，如今是位時尚編輯，主力在時尚圈發展，因為工作四圍飛，男友十分貼心經常陪伴。

而未婚夫Jacob背景也不簡單，他畢業於劍橋工程系，並曾在倫敦從事金融業，之後在哈佛讀MBA，兩年前返港打理家族辦公室生意，背景甚猛。

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