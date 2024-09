鄭丹瑞做外父丨大女鄭瑤答應男友求婚　未婚夫「翻版黎明」Jacob背景猛

▲ 鄭丹瑞大女鄭瑤答應男友「翻版黎明」Jacob求婚。

旦哥鄭丹瑞榮升外父!鄭丹瑞的大女鄭瑤(Zaneta)在今天於個人社交平台上載多張與男友Jacob Chan的合照,當中包括騷出婚戒,宣布答應求婚,Zaneta寫道:「Days have been brighter lately 💛💍🥰 #isaidyes」鄭瑤接受訪問透露,其實在3月二人去巴黎時,男友成功向她求婚。

其實鄭瑤早在去初10月已通過社交平不時上載與Jacob的合照,直到今年2月初公開認愛。男友高大有型甚至有幾分與黎明似,因為Jacob Chan被網民戲稱為「翻版黎明」。

玉女掌門人丨周慧敏鄭丹瑞《勁歌主持》主持再重聚 揭倪震曾講:結了婚就不可以離婚

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

鄭丹瑞嫁女丨鄭瑤未婚夫背景猛

據悉二人當年在東京認識,二人在同一日、同一時間去東京某餐廳出席不同的商務晚宴,發現彼此是香港人聊起上來,加上彼此都喜歡睇書、睇畫由此結緣。

英國中學會考考獲11A,於美國修讀英國文學及政治學,再轉到英國修讀莎士比亞歷史系碩士,精通中、英、德、法文四國語言,如今是位時尚編輯,主力在時尚圈發展,因為工作四圍飛,男友十分貼心經常陪伴。

而未婚夫Jacob背景也不簡單,他畢業於劍橋工程系,並曾在倫敦從事金融業,之後在哈佛讀MBA,兩年前返港打理家族辦公室生意,背景甚猛。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

HKET App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5