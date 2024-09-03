明星育兒｜梁洛施被3子催拍拖不抗拒再婚　看書自學灌輸兒子正確性教育

▲ 梁洛施3名兒子步入青春期，看書自學灌輸正確性教育。

【梁洛施/明星育兒/性教育】早前梁洛施（Isabella）以代言人身份出席醫美旗艦店宣傳活動，分享美容護膚心得時，認為盡量早睡早起，作息定時是她多年的保養秘訣。當日她更向傳媒透露兒子不經不覺步入青春期，雖然難於啟齒，但也會看書學如何敎導灌輸正確性教育，而且亦都會跟隨學校一起教導。

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梁洛施育兒｜看書親自教性知識

梁洛施近日出席醫美代言活動，分享保養心得，她除了勤力做facial外，更認為盡量早睡早起，加上健康飲食及勤做運動，可以keep住靚。透露孩子們剛開學，她仍很享受接送他們返學及放學的時刻，當談及兒子已14及15歲，她表示早已親自向兒子灌輸性教育，亦自己看書親自教他們性知識，她坦言：

這些問題父母真的難開口，但避無可避，所以要買書跟着來教，而且學校也會同步一起教導。

但不知學校現在教學生打羽毛球來宣洩性衝動，指三個兒子都喜歡運動，無論籃球、羽毛球及足球也鍾意，所以近日中國國家隊運動員來港，兒子們也有追看。

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梁洛施育兒｜感謝媽媽無私奉獻

2009年，梁洛施與李嘉誠誕下長子李長治，翌年生孖仔長亨和長軒，2011年Isabella發聲明跟李澤楷分手。她對3個兒子成長極為保護，避免他們的樣貌公開曝光，在社交平台偶爾分享家庭生活照時，都會用不同的圖案遮掩兒子的樣子。

梁洛施於大仔長治10歲生日時，曾出帖文寫下「一瞬間十年過去了，今天他十歲了，想抱他也抱不動了。我媽媽經常開玩笑，很快就十八歲有女朋友不理你了，好好珍惜跟兒子的時間吧！」她指十年的生活並不簡單，感謝媽媽無私奉獻愛，連一句英文都不會，都願意搬到加拿大幫忙照顧孩子。

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梁洛施育兒｜3子催拍拖 相處如朋友

單身多年的她坦言對會否再婚順其自然，不抗拒但覺得現狀開心，問到是否先要過兒子一關，她笑言其實媽媽那關最難過，孩子已催她拍拖，笑言與兒子關係既是朋友又是媽媽角色，但她有要求兒子拍拖要向她匯報，但他們不會講，她也想兒子問她意見，寧願他們甚麼也跟媽媽說。

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