  • 31°C
香港時間：202493日 (二) 21:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

明星育兒｜梁洛施被3子催拍拖不抗拒再婚　看書自學灌輸兒子正確性教育

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

梁洛施3名兒子步入青春期，看書自學灌輸正確性教育。

【梁洛施/明星育兒/性教育】早前梁洛施（Isabella）以代言人身份出席醫美旗艦店宣傳活動，分享美容護膚心得時，認為盡量早睡早起，作息定時是她多年的保養秘訣。當日她更向傳媒透露兒子不經不覺步入青春期，雖然難於啟齒，但也會看書學如何敎導灌輸正確性教育，而且亦都會跟隨學校一起教導。

最新影片︰

童學園
記者直擊黃澤鋒囡囡小黃妃開學

梁洛施育兒｜看書親自教性知識

梁洛施近日出席醫美代言活動，分享保養心得，她除了勤力做facial外，更認為盡量早睡早起，加上健康飲食及勤做運動，可以keep住靚。透露孩子們剛開學，她仍很享受接送他們返學及放學的時刻，當談及兒子已14及15歲，她表示早已親自向兒子灌輸性教育，亦自己看書親自教他們性知識，她坦言：

這些問題父母真的難開口，但避無可避，所以要買書跟着來教，而且學校也會同步一起教導。

但不知學校現在教學生打羽毛球來宣洩性衝動，指三個兒子都喜歡運動，無論籃球、羽毛球及足球也鍾意，所以近日中國國家隊運動員來港，兒子們也有追看。

點擊圖片放大
+6
+5

梁洛施育兒｜感謝媽媽無私奉獻

2009年，梁洛施與李嘉誠誕下長子李長治，翌年生孖仔長亨和長軒，2011年Isabella發聲明跟李澤楷分手。她對3個兒子成長極為保護，避免他們的樣貌公開曝光，在社交平台偶爾分享家庭生活照時，都會用不同的圖案遮掩兒子的樣子。

梁洛施於大仔長治10歲生日時，曾出帖文寫下「一瞬間十年過去了，今天他十歲了，想抱他也抱不動了。我媽媽經常開玩笑，很快就十八歲有女朋友不理你了，好好珍惜跟兒子的時間吧！」她指十年的生活並不簡單，感謝媽媽無私奉獻愛，連一句英文都不會，都願意搬到加拿大幫忙照顧孩子。

點擊圖片放大
+9
+8

梁洛施育兒｜3子催拍拖 相處如朋友

單身多年的她坦言對會否再婚順其自然，不抗拒但覺得現狀開心，問到是否先要過兒子一關，她笑言其實媽媽那關最難過，孩子已催她拍拖，笑言與兒子關係既是朋友又是媽媽角色，但她有要求兒子拍拖要向她匯報，但他們不會講，她也想兒子問她意見，寧願他們甚麼也跟媽媽說。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

星二代｜徐榮大仔加盟港超聯球會　英國回流讀國際學校做職業球員圓夢
10:56 2024/09/02
星二代｜徐榮大仔加盟港超聯球會　英國回流讀國際學校做職業球員圓夢
星二代｜吳若希女兒參加SDM周年匯演暨頒獎典禮 吳若希：女兒跳舞後更自信
17:11 2024/09/02
星二代｜吳若希女兒參加SDM周年匯演暨頒獎典禮 吳若希：女兒跳舞後更自信
星二代升小︱校服買大兩碼變長裙　李元元升讀呢間東區津小畢業生逾6成獲派英中
今日 12:54
星二代升小︱校服買大兩碼變長裙　李元元升讀呢間東區津小畢業生逾6成獲派英中

你可能感興趣

星二代｜徐榮大仔加盟港超聯球會　英國回流讀國際學校做職業球員圓夢
10:56 2024/09/02
星二代｜徐榮大仔加盟港超聯球會　英國回流讀國際學校做職業球員圓夢
星二代｜吳若希女兒參加SDM周年匯演暨頒獎典禮 吳若希：女兒跳舞後更自信
17:11 2024/09/02
星二代｜吳若希女兒參加SDM周年匯演暨頒獎典禮 吳若希：女兒跳舞後更自信
星二代升小︱校服買大兩碼變長裙　李元元升讀呢間東區津小畢業生逾6成獲派英中
今日 12:54
星二代升小︱校服買大兩碼變長裙　李元元升讀呢間東區津小畢業生逾6成獲派英中
星二代 梁洛施 性教育 醫美

最高瀏覽

打風│熱帶氣旋摩羯距港逾400公里　天文台料周三中午後或發3號波
打風│熱帶氣旋摩羯距港逾400公里　天文台料周三中午後或發3號波
元朗情侶燒炭｜男死者患腦癌從事電影道具開工不足 留遺書向業主道歉：對不起讓單位變凶宅
元朗情侶燒炭｜男死者患腦癌從事電影道具開工不足 留遺書向業主道歉：對不起讓單位變凶宅
急症室最長等候時間（09月03日 時間16:05）
急症室最長等候時間（09月03日 時間16:05）
升學就業｜讀呢科專業具3大優勢助窮人晉身中產　網民直指1個現象突破盲腸
升學就業｜讀呢科專業具3大優勢助窮人晉身中產　網民直指1個現象突破盲腸
鄭丹瑞做外父丨大女鄭瑤答應男友求婚　未婚夫「翻版黎明」Jacob背景猛
鄭丹瑞做外父丨大女鄭瑤答應男友求婚　未婚夫「翻版黎明」Jacob背景猛