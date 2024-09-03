社工註冊局｜新紀委會備選名單剔除陳虹秀　孫玉菡：相信註冊局經深思熟慮

▲ 勞工及福利局局長孫玉菡。（陳靜儀攝）

社會工作者註冊局7月改組，有報道引述新主席許宗盛指，已向政府提交新一份紀律委員會備選委員名單，當中不包括涉暴動案的陳虹秀，稱因涉及「形象問題」。

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勞福局局長孫玉菡今日（3日）確認，勞福局已收到註冊局提交的名單，並多次強調相信註冊局經過嚴謹程序和深思熟慮，審視後將按法例要求刊憲作實，但就未有明確指出陳虹秀是否在新名單上。

孫玉菡表示在《社工註冊條例》下，社工註冊局的紀律委員會備選小組成員，組成後須經勞福局局長同意後，方刊憲作實，，而註冊局最近已向局方發信提交名單，審視後如認為沒有問題，會按法例要求刊憲作實。他相信註冊局是經過嚴謹程序和深思熟慮，審視哪些人合適及提出名單。

被問到政府有否任何指引要求剔除某人，他稱在《社工註冊條例》修例後，提出紀律委員會備選小組成員名單的責任屬註冊局，勞福局局長的角色是「最後把關者」，名單要經局長同意後才能刊憲，兩者扮演不同角色。

他又稱，名單上有百多人，包括社工及來自不同界別的人士，他要「望一望」做好把關後，短時間內會刊憲。

至於現時有多少違反《國安法》的社工經重新審視後遭「釘牌」，孫玉菡就指該項工作「局長無角色」，全權交由註冊局決定。

陳虹秀的暴動控罪在2020年9月已被撤控，律政司其後就案件提出上訴，將於年底重審。陳虹秀早前指自己未被判有罪，不應被剝奪參與紀律委員會備選委員小組的權利。

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