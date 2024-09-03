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國泰航空｜國泰：15架A350航機需更換零件料周六完成　預計明日將額外取消10對航班

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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國泰明日再取消10對航班。（資料圖片）

國泰航空昨發現旗下一輛A350航機引擎零部件故障，是全球首例，而檢查所有48架A350航機後，亦發現若干相同的引擎零部件需要更換，取消昨今24對來回航班。【詳情即看：下一頁】國泰航空今（3日）表示，旗下A350機隊的維修進度理想。工程團隊於24小時內徹底檢查了A350機隊全部運作中航機，發現當中15架需更換引擎零部件，已修復當中3架。我們將繼續維修其餘航機，預期所有受影響航機可於本周6（7日）恢復運作。

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國泰指，今天除早前宣布取消的航班外，再無額外航班須取消，已通知所有受影響顧客，並提供其他航班選擇，但預計明天（4日）將額外取消10對來回航班，而所有長途航班不受影響，至於其餘至星期六的航班調動，則會於明日下午2時前發布最新消息。乘客可瀏覽cathaypacific.com以獲取最新航班資訊。

國泰稱，所有決定均以顧客及員工的安全為首要考慮，就事件帶來的不便向乘客衷心致歉，並感謝他們的體諒。

今日已取消航班：

明日及周4已取消航班

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